Экологическая катастрофа на железной дороге: Latvijas dzelzceļš показал готовность

Чтобы проверить готовность участников Системы гражданской обороны к скоординированным действиям и для укрепления сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями, в обучении участвовали не только сотрудников LDz, но и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, 1-й Рижской бригады Земессардзе, Госполиции, Рижской муниципальной полиции, а также сотрудники Государственной службы охраны окружающей среды.

Во время учений был имитирован съезд с рельсов цистерны с опасным грузом, в результате чего опасное вещество вытекло и воспламенилось.

ФОТО: LETA

Задачей оперативных служб было обнаружить и потушить пожар, обнаружить утечку опасного вещества из цистерны и ликвидировать вызванные ею последствия, перекачать оставшийся опасный груз из поврежденной цистерны в действующую цистерну, а также вернуть состав на рельсы в соответствии с определенными требованиями.

Во время учений удалось имитировать экологическую катастрофу, при этом никакой опасности для окружающей среды или населения не последовало.

ФОТО: LETA