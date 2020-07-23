Пт, 24.07.2020
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Экологическая катастрофа на железной дороге: Latvijas dzelzceļš показал готовность

Крупномасштабные учения Latvijas dzelzceļš

ФОТО: LETA

ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) в четверг, 23 июля, на станции Шкиротава организовало крупномасштабные учения для проверки готовности и способности оперативных служб работать между собой, чтобы предотвратить экологическую катастрофу на инфраструктуре общественного железнодорожного транспорта.

Чтобы проверить готовность участников Системы гражданской обороны к скоординированным действиям и для укрепления сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями, в обучении участвовали не только сотрудников LDz, но и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, 1-й Рижской бригады Земессардзе, Госполиции, Рижской муниципальной полиции, а также сотрудники Государственной службы охраны окружающей среды.

Во время учений был имитирован съезд с рельсов цистерны с опасным грузом, в результате чего опасное вещество вытекло и воспламенилось.

ФОТО: LETA

Задачей оперативных служб было обнаружить и потушить пожар, обнаружить утечку опасного вещества из цистерны и ликвидировать вызванные ею последствия, перекачать оставшийся опасный груз из поврежденной цистерны в действующую цистерну, а также вернуть состав на рельсы в соответствии с определенными требованиями.

Во время учений удалось имитировать экологическую катастрофу, при этом никакой опасности для окружающей среды или населения не последовало.

ФОТО: LETA

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