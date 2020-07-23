У Государственной инспекции по защите прав детей новый руководитель

Он уже встретился с министром благосостояния Рамоной Петравичей и заручился ее поддержкой, однако, чтобы вступить в должность, ему еще необходимо получить поддержку Кабинета министров.

"Он готов это сделать, и я надеюсь, что он задержится в этой должности надолго", - сказала Петравича, подчеркнув, что в глазах Абеле "есть искра" и она рада, что инспекция наконец нашла лидера, потому что ранее VBTAI не везло с подбором подходящего кандидата.

Сам Абеле подтвердил, видит работу в VBTAI как долгосрочную и готов приступить к исполнению своих обязанностей с 7 августа.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Петравичу то, что у нового главы инспекции пока нет опыта в области защиты прав детей, министр подчеркнула, что она видит в лице Абеле скорее руководителя в области перемен, а его опыт, отношение и лидерские качества - именно то, что сейчас нужно инспекции.

До участия в конкурсе Абеле работал с софинансируемыми из структурных фондов Европейского союза (ЕС) проектами сферы информационных технологий. Кроме того, ранее он занимал должность руководителя администрации в Министерстве экономики.

Абеле имеет степень магистра в области управления, полученную в Рижском университете им. Страдиня. Он отлично владеет английским языком и хорошо владеет немецким.

Комментируя результаты открытого конкурса, Петравича выразила мнение, что VBTAI остро нуждается в изменениях, в том числе для продолжения реформы сиротского суда.

По мнению министра, Абеле - целеустремленный человек со стратегическим видением и управленческим мышлением, у него много идей и инициатив.

Объясняя свою мотивацию стать главой VBTAI, сам Абеле заявил, что он хочет не просто занимать эту должность, а превратить VBTAI в современный центр поддержки и благополучия детей и молодежи.

Как сообщалось, трудовые отношения с предыдущим руководителем VBTAI Марианной Дреей были прерваны 28 февраля по обоюдному согласию. С 14 октября 2019 года она находилась на больничном.