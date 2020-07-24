Долгожданный бой одного из главных боксёров 90-х Майка Тайсона: названы соперник, дата и место

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе проведёт поединок против экс-чемпиона мира в четырёх дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне, штат Калифорния, США.

Планируется, что бой будет состоять из восьми раундов.

Тайсону сейчас 54 года, он не выступал на ринге с 2005 года, но в последнее время часто выкладывал видео, демонстрируя отличную физическую форму.

Джонсу - 51 год, его последний профессиональный бой состоялся сравнительно недавно - в 2018 году.

За время своей карьеры Тайсон провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед, 44 из них - нокаутом. Он пережил шесть поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.

В свою очередь, на счету Джонса 75 боёв, из которых - 66 побед, 47 из них - нокаутом.