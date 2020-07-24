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Долгожданный бой одного из главных боксёров 90-х Майка Тайсона: названы соперник, дата и место

Майк Тайсон

ФОТО: AP/Scanpix

Ещё в мае Майк Тайсон объявил, что возвращается в бокс, а в четверг, 23 июля, он сообщил дату и место боя, а также подтвердил имя своего соперника. 

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе проведёт поединок против экс-чемпиона мира в четырёх дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне, штат Калифорния, США.

Планируется, что бой будет состоять из восьми раундов.

Тайсону сейчас 54 года, он не выступал на ринге с 2005 года, но в последнее время часто выкладывал видео, демонстрируя отличную физическую форму. 

Джонсу - 51 год, его последний профессиональный бой состоялся сравнительно недавно - в 2018 году. 

За время своей карьеры Тайсон провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед, 44 из них - нокаутом. Он пережил шесть поражений, а два боя были признаны несостоявшимися. 

В свою очередь, на счету Джонса 75 боёв, из которых - 66 побед, 47 из них - нокаутом. 

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