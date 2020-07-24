Фото и видео ⟩ Тайным местом встречи белого пикника стал новый аутлет-городок. Оцените!

Ежегодно сотни людей наряжаются в белое, подготавливают с собой вино, закуски, атрибутику для роскошного стола и в последний момент узнают тайное место встречи - так из года в год проходит L’elegante Pop–Up Picnic. Не стал исключением и этот год, а тайным местом оказался новый аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village.
Видео: L’elegante Pop–Up Picnic в Via Jurmala Outlet Village
Напомним, традиция элегантного белого пикника в стиле pop-up в Латвии началась в 2015 году. Цель мероприятия - вырваться из повседневной суеты и на мгновение полностью погрузиться в прекрасное - неспешные разговоры в кругу самых близких или, наоборот, новых друзей в невероятно праздничной атмосфере.
L’elegante Pop–Up Picnic, вероятно, самое красивое событие лета. Что там говорить, лучше смотрите фото, как он прошел в этом году!
Галерея: L’elegante Pop–Up Picnic в Via Jurmala Outlet Village
Отдельно стоит отметить мастерство накрыть на стол и подать все закуски особенно торжественно. Удалось ли это участникам в этом году - в галерее TVNET.
Галерея: L’elegante Pop–Up Picnic в Via Jurmala Outlet Village
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