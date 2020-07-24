Фото и видео ⟩ Тайным местом встречи белого пикника стал новый аутлет-городок. Оцените!

Ежегодно сотни людей наряжаются в белое, подготавливают с собой вино, закуски, атрибутику для роскошного стола и в последний момент узнают тайное место встречи - так из года в год проходит L’elegante Pop–Up Picnic. Не стал исключением и этот год, а тайным местом оказался новый аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village.