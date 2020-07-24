В Латвии за сутки два новых пациента Covid-19. Оба вернулись из-за границы

SPKC установил, что оба заболевших вернулись из-за границы.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести. Выписаны 188 пациентов.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 188 485 тестов, выявлено 1205 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.