Пт, 24.07.2020
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В Латвии за сутки два новых пациента с Covid-19. Оба вернулись из-за границы
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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки сделано 1510 тестов на Covid-19, выявлено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

SPKC установил, что оба заболевших вернулись из-за границы.

Оба заболевших проживают в Саласпилсском крае, однако общее число больных Covid-19 в Саласпилсе все еще не превышает пяти случаев. Один из заболевших принадлежит к возрастной группе от 60 до 69 лет, а второй - старше 70 лет.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести. Выписаны 188 пациентов. 

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 188 485 тестов, выявлено 1205 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.

 

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