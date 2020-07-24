Уехавший врач остался должен Латвии 30 тысяч евро за учебу. Он с суммой не согласен

Он требует, чтобы справедливо рассчитали, сколько денег он должен вернуть государству за учебу в резидентуре, учитывая то, что он не отработал после нее 3 года в Латвии, как требует закон.

В то время, когда он был резидентом, те, кто учился в резидентуре за свои деньги, должны были платить в три раза меньше за обучение, чем государство платило за тех резидентов, которые учились за бюджетные деньги. Это основная причина противоречий.

Улдис понял, что, даже работая на нескольких работах, не может содержать семью, поэтому переехал в Германию, где уже пятый год работает анестезиологом-реаниматологом и судится с Министерством здравоохранения Латвии, которое требует вернуть за обучение в резидентуре 30 тысяч евро, потраченные на обучение Улдиса с 2009 по 2013 год.

Находясь в Германии, он получил от Минздрава сообщение, что в течение пяти лет обязан вернуть 30 тысяч евро.

Сам Улдис готов вернуть 9883 евро - столько, сколько за обучение в резидентуре заплатили студенты, учившиеся за собственные деньги.

Однако министерство не соглашается с предложением Улдиса, хотя не может объяснить разницу в суммах.