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Рижанка Инара Малюгина (54) рассказала об уникальном методе быстрого изучения английского языка! Прочитайте интервью и узнайте, как и вы уже сегодня можете изучить английский язык, используя этот простой способ изучения языка.

– Вы раньше изучали английский?

Раньше я пыталась изучать английский на курсах, но работа не позволяла приспособиться к занятиям, ведь они проходили в определенное время и в определенном месте. Ведь людям моего поколения раньше вообще казалось, что английский язык никогда не понадобится.

– Что побудило начать изучение английского языка по Швейцарскому методу?

Я была заграницей и не понимала ничего из того, что мне говорили, и, конечно же, не могла ничего ответить. И вообще, когда надо было говорить по-английски, я комплексовала. Это создавало серьезный дискомфорт, поэтому решила как можно скорее выучить английский язык. Идти на курсы больше не хотелось, ведь на них у меня не было времени, и, в конце концов, – эти курсы все-таки такие дорогие! Прочитала в интернете хорошие отзывы ряда людей о Швейцарском методе. Убедила возможность учиться дома или в любом другом месте, где доступен компьютер или телефон, в удобное для себя время. Показалось, что такое предложение стоит попробовать!

– Как проходило обучение?

Подала заявку по интернету и сразу получила программу по электронной почте. Я могла учиться в свободное время независимо от места нахождения. Больше не тратила время на бесцельные действия, а использовала его с пользой – для изучения английского языка. Этот необычный метод совершенно не похож на курсы! Учеба по Швейцарскому методу доставляла удовольствие, так как занятия были продуманными и интересными. Мне понравилось, что я могла учиться в своем темпе и повторять материал до полного его усвоения. Учиться было легко, и свои знания я могла проверить и закрепить с помощью практических заданий и тестов. Было очень приятно после каждого занятия чувствовать себя все смелее.

– Насколько хорошо Вы знаете английский язык cейчас?

Сейчас мой английский существенно улучшился. Чтение и составление предложений больше не доставляют никаких проблем. Это было легче, чем я думала! Главное, что я обрела уверенность в себе. Больше не стесняюсь и не избегаю бесед на английском языке. Я даже порекомендовала этот метод своей знакомой!

– Что бы Вы пожелали тем, кто еще не начал изучать английский язык?

В наши дни без английского языка не обойтись! Выберите современный и удобный способ его изучения. Швейцарский метод действительно уникален и необычайно прост. Не тяните время и подайте заявку на программу, чтобы наконец-то начать говорить по-английски!

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