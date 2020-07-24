Рекорд с начала мая: в Литве 26 новых случаев Covid-19 за сутки

По подсчетам BNS, это максимальное количество констатированных за сутки случеав заражения с начала мая.

Таким образом, число выявленных случаев Covid-19 в Литве с начала эпидемии выросло до 1986.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 277 человек, 1616 человек выздоровели. В самоизоляции находится 99 человек.

От коронавируса в Литве скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

Несмотря на рост случаев Covid-19, обстоятельства заражения ясны

На этой неделе в Литве было подтверждено более 50 новых случаев коронавируса, однако обстоятельства заражения в большинстве случаев ясны, и это радует, заявили в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

"Число случаев растет, это демонстрирует, что нельзя расслабляться, но отрадна тенденция того, что большинство случаев, которые выявляются, идентифицируются, обстоятельства заражений ясны, они изолируются", – заявила на пресс-конференции в пятницу представитель НЦОЗ Эгле Коркут.

По словам Коркут, самоизоляция является одной из важнейших мер, которая сокращает риск распространения вируса.

"Мы хотим обратить внимание на важность самоизоляции, ведь выявленные вчера 12 случаев в Каунасе были проверены на прошлой неделе, их анализы были отрицательными, а на этой неделе при повторном исследовании они уже стали положительными" – сказал представитель НЦОЗ.