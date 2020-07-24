Приглашенные режиссеры, актеры, дирижеры могут не соблюдать самоизоляцию в Латвии

Некоторые работники культуры после приезда в Латвию из затронутых Covid-19 стран могут не соблюдать самоизоляцию, выполняя рабочие обязанности, предусматривает распоряжение министра культуры.
Речь идет о деятелях культуры, прибытие которых в Латвию необходимо для проведения мероприятий и оказания услуг. Самоизоляция может не соблюдаться, если отсутствуют признаки ОРВИ и лицо прибывает в страну по приглашению зарегистрированной в Латвии организации для выполнения рабочих обязанностей, связанных с проведением культурных мероприятий.
Указанное относится к режиссерам, костюмерам, сценографам, актерам, солистам, концертмейстерам, музыкантам, дирижерам и др.
В то же время предусмотрено, что организатор мероприятия в Латвии несет ответственность за прибывших.
Перед приездом иностранца он должен сообщить об этом Министерству культуры, указав цель и длительность командировки, а также подтвердив, что приезжий не заражен Covid-19.
Кроме того, прибывшие из-за границы деятели культуры не должны пользоваться общественным транспортом, транспорт им обязан оплачивать организатор.
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