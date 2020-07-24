Пт, 24.07.2020
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Известна дата и детали первого слушания по делу Ефремова

Михаил Ефремов в зале суда.

ФОТО: Moscow's Tagansky District Court/Tagansky District Court Press Of

Известно, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 29 июля 2020 года. Оно пройдет в закрытом режиме. Об этом пишет "Интерфакс".

Известно, что судьей назначена Елена Абрамова, которая ранее вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. 

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье: лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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