50-летний мужчина многократно сексуально использовал несовершеннолетнюю

В декабре прошлого года в Курземское региональное управление Госполиции поступила информация о возможном сексуальном использовании несовершеннолетней девушки.

Был начат уголовный процесс и следственные действия, в ходе которых выяснилось,

что мужчина в возрасте около 50 лет на протяжении нескольких месяцев многократно сексуально использовал девушку, не достигшую 16-летнего возраста.

Согласно уголовному закону, наиболее суровым наказанием за подобные уголовные преступления является пожизненное заключение или тюремное заключение на срок от десяти до двадцати лет с пробационном надзором на срок до пяти лет.

Размер штрафа будет определен судом, подчеркнула представитель полиции.

Важно! Государственная полиция подчеркивает, что часто дети не рассказывают о подобных вещах, поэтому, если ребенок рассказывает об этом хоть кому-то, этот человек обязан незамедлительно реагировать.