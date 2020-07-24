Видео ⟩ Закулисье ММА, уличная жизнь и 5 выстрелов в область живота в новой песне Дениса Степанова

"Он выиграл свой второй шанс на жизнь и доказал всем, что благодаря упорству и внутренней силе можно вернуться в профессиональный спорт даже после ужасной трагедии", - говорит Денис.

Артист, параллельно музыке, серьезно заниматься ММА, так они и познакомились с Даником Весненком, одним из ведущих Латвийских бойцев ММА. На данный момент Даник провел 12 профессиональных боев, 10 из которых были выиграны. Последняя победа принесла бойцу титул чемпиона Европы по ММА.

Но, к великому сожалению Даника профессиональную карьеру приостановил трагический случай, который открывает закулисье криминального мира и реальность уличной жизни.

17 марта этого года в результате конфликта, Даник заступившись за своих друзей получил 5 выстрелов в область живота. И в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Это настоящее чудо что он остался жив, и этот день Даник называет своим вторым днем рождения.

Хип-хоп исполнитель Денис в этой песне хотел показать силу спортсмена, настойчивость и желание жить.

Любовь к своим близким и ММА помогли ему выжить. Он не сдается до сих пор, и уже во всю тренируется и готовиться к своему бою осенью, дабы с честью и сердцем война защитить свой титул.

"Даник является примером того, каким должен быть настоящий мужчина! Он всегда уважительно относится к окружающим, как в жизни, так и в бою по отношению к своему оппоненту. Но себя, своих родных и близких в обиду никогда не даст. Всегда защитит. Он никогда не сдается, даже в момент, когда кажется, что подняться невозможно", - признается Денис.

Он указал, что Даник его всегда мотивировал.

"Этой песней я хочу мотивировать других найти свое увлечение, или может даже заняться ММА. В данном виде спорта ты должен обладать умом, силой и делать это от чистого сердце", - подытожил исполнитель.

Сам Денис тоже вскоре проведет свой второй бой в Арене Рига, в рамках турнира LNK Fight night, который состоится 10 октября.