Рейтинг лучших школ Латвии: названы победители этого учебного года

В Фонде Атиса Кронвалдса отметили, что Рижская классическая гимназия ежегодно показывает хорошие результаты и поднимается на верхушку топа. В свою очередь 10-я школа очень хорошо показала себя уже в прошлом году, когда с 21-го места в 2018 году поднялась на 5-е в 2019-м. В фонде утверждают, что в этом году эта школа займет второе место и опередит таких многолетних лауреатов рейтинга, как Рижский французский лицей и Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей. Третье место в рейтинге займет 40-я школа.