Рейтинг лучших школ Латвии: названы победители этого учебного года

Награды за лучшие достижения школьников в учебных олимпиадах и конференциях будут присуждены Рижской классической гимназии, Средней школе инженерных наук RTU и 1-й рижской государственной гимназии, сообщили агентству LETA в фонде Атиса Кронвалдса.
Фонд создал новый рейтинг школ учебного года 2019/2020 Lielā Pūce. Как рассказали в фонде, рейтинг школ создают, основываясь на результатах учеников в государственных и открытых олимпиадах, научных конференциях школьных сообществ и научных соревнованиях государственного масштаба.
В этом году в рейтинг были включены 30 государственных гимназий, 66 больших школ и 91 малая школа.
В этом году на вершине рейтинга крупных школ находятся Рижская классическая гимназия, 10-я рижская средняя школа, 40-я рижская средняя школы, Рижский французский лицей и Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей.
В Фонде Атиса Кронвалдса отметили, что Рижская классическая гимназия ежегодно показывает хорошие результаты и поднимается на верхушку топа. В свою очередь 10-я школа очень хорошо показала себя уже в прошлом году, когда с 21-го места в 2018 году поднялась на 5-е в 2019-м. В фонде утверждают, что в этом году эта школа займет второе место и опередит таких многолетних лауреатов рейтинга, как Рижский французский лицей и Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей. Третье место в рейтинге займет 40-я школа.
В рейтинге малых школ лидером неизменно остается Средняя школа инженерных наук RTU, следом идут Рудзатская средняя школа, Даугавпилсская основная школа Согласия, Межциемская основная школа и Шпогьская средняя школа.
В группу государственных гимназий вошли 27 из 28 школ. На вершине рейтинга - Рижская государственная 1-я гимназия, Агенскалнская государственная гимназия, Вентспилсская государственная 1-я гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия и Рижская немецкая государственная гимназия.
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