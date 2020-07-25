Сб, 25.07.2020
Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет. Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения. Илзе Арая, руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний

Случилась неприятноcть во время работы в саду? Растения для ухода за ранами и ожогами

Девушка. Иллюстративное фото

ФОТО: Katerina_Knizakova/ Pixabay

Летом раны могут случиться с каждым. Специалист расскажет, как за ними ухаживать!

"Ухаживая за ранами, ожогами и незаживающими ранами, нужно уменьшить боль, предотвратить инфекцию, способствовать заживлению (регенерации тканей)", - отмечает эксперт Mēness aptieka доктор биологии Дайлонис Пакалнс.

Язвы, раны и повреждения тканей, сопровождающиеся воспалением и инфекцией, лечат и обрабатывают растительными средствами, которым присуще противовоспалительное и/или антимикробное действие. Длительно не заживающие язвы затрагивают не только кожу, но нередко и более глубокие ткани; они могут образоваться и после термических и химических ожогов.

Растительные препараты для обработки и лечения ран и незаживающих язв применяют как внутрь, так и локально.

Лекарственные растения для варикозных вен

Для лечения варикозных расширенных вен голени и связанных с ними нарушений кровообращения применяют препараты из семян, листьев или цветов конского каштана. Им присуще не только противовоспалительное и обезболивающее, но и уменьшающее свертываемость крови, проходимость капилляров и отеки действие.

Похожие обезболивающие, антикоагулянтные и фибринолитические свойства присущи траве донника лекарственного, цветам календулы и их препаратам.

Календула

ФОТО: pixabay.com

Основную терапию трофических язв всегда желательно дополнять применением растительных препаратов.

Лекарственные растения для промывки повреждений кожи и слизистой, купания, полоскания горла и рта

В применяемых для этих целей жидкостях используют отвары или настойки; их обычно готовят из растений с дубильным, противовоспалительным, антибактериальным и способствующим регенерации действием.

Рекомендуется смесь, состоящая из растений, взятых в одинаковых частях: коры дуба, травы полевого хвоща, цветов ромашки и календулы, листьев шалфея. Две столовых ложки смеси залить литром кипящей воды и 20 минут настаивать. Для промывки настойку использовать теплой.

Ромашка

ФОТО: pixabay.com

Лекарственные растения для комплексного лечения

Как внутрь в виде травяного чая, так и для локального использования подойдет смесь растений с одинаковыми частями зверобоя, травы полевого хвоща и цветов ромашки. Две чайных ложки смеси залить стаканом кипящей воды, 15 минут дать натянуться. Пить по ⅓ стакана 3 раза в день, использовать также для компрессов и промывания поврежденного места.

Вместо настойки или отвара можно использовать произведенные промышленным способом галеновые препараты.

Зверобой

ФОТО: pixabay.com/ jhenning

Лекарственные растения с противовоспалительным действием

Такое действие присуще почкам и листьям березы, листьям ортосифона, мяты, корням одуванчика, алтея, девясила, траве зверобоя, тимьяна и чабреца, душицы, трехцветной фиалки, полевого хвоща, цветам календулы.

Мята

ФОТО: Pixabay/congerdesign

Лекарственные растения с противомикробным действием

К банным растениям, которые способны уничтожать инфицирующие раны бактерии или уменьшать их рост, относятся плоды аниса, кориандра и тмина и их эфирные масла, корни эхинацеи, петрушки, любистока, листья эвкалипта и лаванды, ягоды можжевельника.

Эхинацея

ФОТО: _Alicja_/ pixabay

Лекарственные растения, способствующие заживлению ран

Таковыми являются цветы липы, листья подорожника, розмарина и шалфея, корни лопуха и лакрицы, цветы ромашки и лабазника, сосновые шишки.

К этой группе натуральных лекарственных средств причисляется и пчелиный продукт прополис.

Розмарин

ФОТО: pixabay.com/ hans

Лекарственные растения с обезболивающим действием

Чтобы снять боли средней силы, внутрь применяют средства с обезболивающим и одновременно противовоспалительным действием. Рекомендуют чаи из ивовой коры, травы зверобоя, цветов ромашки, корней валерианы. Для наружного натирания — крем или мазь, в состав которой входят камфора, скипидарное масло, ментол, масло эвкалипта и гвоздики. Используют линименты и мази, которые образуют на коже или слизистой однородную, устойчивую пленку. Для обработки болезненного места рекомендуют линимент, приготовленный с вытяжкой из масла травы зверобоя.

Валериана

ФОТО: pixabay.com/ jhenning

Важнейшие лекарственные растения для ухода за ранами и незаживающими язвами

Цветы календулы применяют для локального промывания, влажных повязок — полоскания, обработки и лечения ожогов, пролежней, солнечных ожогов, обработки ран, в том числе плохо заживающих язв на голени, зудящих укусов насекомых, как антисептические болеутоляющие средства в случаях ссадин и поверхностных ран.

Лечебного эффекта достигают благодаря присутствующим в них полисахаридам, флавоноидам, сапонинам, провитамину А.

Гнойные раны рекомендуют промывать отваром цветов; им можно увлажнить прилипшую повязку. Для обработки краев гнойной язвы используют цветы календулы.

Дезинфицирующие свойства коры дуба препятствуют возникновению воспаления, останавливают кровотечение; применяют внутрь/локально в острой фазе воспаления слизистой, для местной обработки ран и незаживающих язв, в жидкостях для полоскания слизистой горла и рта, а также в случае воспаления десен.

Цветам ромашки присуще облегчающее боль и дезинфицирующее действие; при использовании в компрессах в случае ран и воспаления они повышают защитные способности организма. Настойка подойдет для наружного лечения ожогов и инфицированных ран. Присущи свойства антиоксиданта.

Настойка травы зверобоя, которой увлажняют повязку, помогает улучшить здоровье и внешний вид кожи. Ее используют для ухода за ушибами и ранами, применяют также внутрь, а масло как антисептическое средство используют наружно для лечения ожогов, острых и тупых ранений.

Настойку цветов арники используют для терапии травм, ушибов, растяжений, в составе мазей, кремов и линиментов.

Арника

ФОТО: GoranH / pixabay

Свежий сок эхинацеи подойдет для дезинфицирования ран.

Цветы липы и лабазника, плоды шиповника, трава тысячелистника, крапивы, плоды и масло облепихи, корни лопуха и лакрицы способствуют заживлению ран.

Экстракт листьев чабреца и листьев подорожника включают в состав мазей и кремов.

Шиповник

ФОТО: Antranias/ Pixabay

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