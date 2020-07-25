Случилась неприятноcть во время работы в саду? Растения для ухода за ранами и ожогами

"Ухаживая за ранами, ожогами и незаживающими ранами, нужно уменьшить боль, предотвратить инфекцию, способствовать заживлению (регенерации тканей)", - отмечает эксперт Mēness aptieka доктор биологии Дайлонис Пакалнс.

Язвы, раны и повреждения тканей, сопровождающиеся воспалением и инфекцией, лечат и обрабатывают растительными средствами, которым присуще противовоспалительное и/или антимикробное действие. Длительно не заживающие язвы затрагивают не только кожу, но нередко и более глубокие ткани; они могут образоваться и после термических и химических ожогов.

Растительные препараты для обработки и лечения ран и незаживающих язв применяют как внутрь, так и локально.

Лекарственные растения для варикозных вен

Для лечения варикозных расширенных вен голени и связанных с ними нарушений кровообращения применяют препараты из семян, листьев или цветов конского каштана. Им присуще не только противовоспалительное и обезболивающее, но и уменьшающее свертываемость крови, проходимость капилляров и отеки действие.

Похожие обезболивающие, антикоагулянтные и фибринолитические свойства присущи траве донника лекарственного, цветам календулы и их препаратам.

Календула ФОТО: pixabay.com

Основную терапию трофических язв всегда желательно дополнять применением растительных препаратов.

Лекарственные растения для промывки повреждений кожи и слизистой, купания, полоскания горла и рта

В применяемых для этих целей жидкостях используют отвары или настойки; их обычно готовят из растений с дубильным, противовоспалительным, антибактериальным и способствующим регенерации действием.

Рекомендуется смесь, состоящая из растений, взятых в одинаковых частях: коры дуба, травы полевого хвоща, цветов ромашки и календулы, листьев шалфея. Две столовых ложки смеси залить литром кипящей воды и 20 минут настаивать. Для промывки настойку использовать теплой.

Ромашка ФОТО: pixabay.com

Лекарственные растения для комплексного лечения

Как внутрь в виде травяного чая, так и для локального использования подойдет смесь растений с одинаковыми частями зверобоя, травы полевого хвоща и цветов ромашки. Две чайных ложки смеси залить стаканом кипящей воды, 15 минут дать натянуться. Пить по ⅓ стакана 3 раза в день, использовать также для компрессов и промывания поврежденного места.

Вместо настойки или отвара можно использовать произведенные промышленным способом галеновые препараты.

Зверобой ФОТО: pixabay.com/ jhenning

Лекарственные растения с противовоспалительным действием

Такое действие присуще почкам и листьям березы, листьям ортосифона, мяты, корням одуванчика, алтея, девясила, траве зверобоя, тимьяна и чабреца, душицы, трехцветной фиалки, полевого хвоща, цветам календулы.

Мята ФОТО: Pixabay/congerdesign

Лекарственные растения с противомикробным действием

К банным растениям, которые способны уничтожать инфицирующие раны бактерии или уменьшать их рост, относятся плоды аниса, кориандра и тмина и их эфирные масла, корни эхинацеи, петрушки, любистока, листья эвкалипта и лаванды, ягоды можжевельника.

Эхинацея ФОТО: _Alicja_/ pixabay

Лекарственные растения, способствующие заживлению ран

Таковыми являются цветы липы, листья подорожника, розмарина и шалфея, корни лопуха и лакрицы, цветы ромашки и лабазника, сосновые шишки.

К этой группе натуральных лекарственных средств причисляется и пчелиный продукт прополис.

Розмарин ФОТО: pixabay.com/ hans

Лекарственные растения с обезболивающим действием