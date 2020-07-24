70 км в час там, где можно 30: прекращено уголовное дело против водителя, сбившего в Риге музыканта

Генпрокуратура, не называя имени пострадавшего, пояснила, что уголовный процесс о ДТП был начат 17 января 2016 года. В результате аварии пострадавшему были нанесены тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни.

Завершение уголовного процесса, основанное на заключенном соглашении, было достигнуто, так как обвиняемое лицо в ходе следствия изменило свое отношение к инкриминируемому преступлению, в частности, признало свою вину, и другие вовлеченные в уголовный процесс лица согласились на его завершение.

С окончанием уголовного процесса, основываясь на соглашении, обвиняемое лицо реабилитировано не будет. Водитель свою вину признал и согласился возместить нанесенные потери. Решение еще можно оспорить.

Ранее прокуратура пояснила, что согласно решению о передаче уголовного процесса суду, на участке дороги в Риге, где разрешенная скорость в жилом месте составляла 30 километров в час, обвиняемый превысил ее и ехал со скоростью не менее 70 километров в час, не принял во внимание предупредительные знаки, а также то, что проезжая часть покрыта снегом.

В момент, когда обвиняемый заметил пешехода, пересекавшего улицу, он своевременно не снизил скорость и не остановил автомобиль, сбив, таким образом, пешехода. Пострадавшему были нанесены тяжелые, опасные для жизни травмы.

Напомним, 17 января 2016 года в 15:40 в Риге на участке улицы Артилерияс между улицами Александра Чака и Красотаю музыканта сбил автомобиль. Пострадавший получил тяжелые травмы.