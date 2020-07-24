Расширен список стран, после возвращения из которых нужно соблюдать самоизоляцию

С ростом заболеваемости Covid-19 в дальнейшем самоизоляцию в Латвии должны будут соблюдать также лица, приехавшие или пересекавшие транзитом Бельгию, Чехию, Австрию и Швейцарию. Напротив, самоизоляция не нужна вернувшимся из Исландии и Сан-Марино, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В список "красных" стран входят Люксембург, Румыния, Болгария, Андорра, Швеция, Португалия, Испания, Хорватия. SPKC не рекомендует посещать указанные страны.
Возвращаясь из третьих стран, самоизоляцию не нужно соблюдать при приезде только из 10 стран.
Это Новая Зеландия, Канада, Япония, Грузия, Марокко, Алжир, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Самоизоляцию необходимо соблюдать, возвращаясь из России, Белоруссии и других третьих стран, которые специально не выделены в списке SPKC.
Среди стран Балтии самый низкий показатель 14-дневной заболеваемости в Эстонии - 1,2 случая на 100 000 населения. В Латвии он составляет 2,6, в Литве 3,7.
В Люксембурге заболеваемость на 100 000 населения составляет 200,8, в Румынии - 54, в Болгарии - 45,4, в Швеции - 43,3, в Португалии - 39,9, в Испании - 34,6, в Хорватии - 29,9.
Самоизоляцию не нужно соблюдать, приезжая из стран, где двухнедельная заболеваемость составляет менее 16 случаев на 100 000 населения.
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