Расширен список стран, после возвращения из которых нужно соблюдать самоизоляцию

С ростом заболеваемости Covid-19 в дальнейшем самоизоляцию в Латвии должны будут соблюдать также лица, приехавшие или пересекавшие транзитом Бельгию, Чехию, Австрию и Швейцарию. Напротив, самоизоляция не нужна вернувшимся из Исландии и Сан-Марино, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).