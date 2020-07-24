Covid-19 в поезде Рига - Даугавпилс: отозвалась часть людей, 16 могли контактировать с зараженным

Всего с центром связались несколько пассажиров этого рейса, однако большая часть звонивших ехала в других вагонах.

В то же время она напомнила, что людям, которые 16 июля ехали в поезде Даугавпилс - Ерсика - Огре - Рига и Рига - Огре - Ерсика - Даугавпилс, необходимо связаться с SPKC.

Напомним, пассажир, у которого подтвердили Covid-19, 16 июля в 7:31 ехал на поезде по маршруту Даугавпилс - Ерсика - Огре - Рига (маршрут № 817). Он сидел во втором вагоне, в начале. В 17:39 он отправился обратно поездом по маршруту Рига - Огре - Ерсика - Даугавпилс (маршрут № 818), сидел во втором вагоне, в начале.

Всем пассажирам этого рейса предписан домашний карантин. Необходимо оставаться дома и связаться с SPKC по номеру 67271738.

SPKC также напоминает, что все желающие могут бесплатно пройти тест на Covid-19 - даже в том случае, если нет никаких симптомов. Звонить для предварительной записи необходимо по номеру 8303 в рабочие дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00 и в воскресенье с 9:00 до 12:00.

Эпидемиологи также напоминают, что в таких ситуациях важную роль играет приложение "Останови Covid", которое предоставляет информацию о возможном контакте с заболевшим. Используя приложение, можно своевременно изолироваться, чтобы не подвергать опасности коллег, семью, друзей и близких.