МИД призвал российских коллег отбросить "сталинско-брежневский" подход

Как сообщает агентство LETA, МИД выступил с сообщением в связи с попытками России отрицать и сфальсифицировать оккупацию и аннексию стран Балтии в 1940 году.

В сообщении МИД отмечает, что правящие круги России в своих комментариях продолжают распространять ложь о насильственной инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад, представляя это как добровольный шаг, хотя историческая правда хорошо известна - страны Балтии были оккупированы и аннексированы противозаконно, с выдвижением ультиматумов, началом военных угроз и использованием военной силы.

"Суверенная воля народа была сфальсифицирована на поддельных выборах. Это было возможно, так как гитлеровская Германия и сталинский СССР отрицали преступную сделку - пакт Молотова - Риббентропа, разделив таким образом Европу на сферы влияния и вызвав Вторую мировую войну", - говорится в сообщении министерства.

МИД отмечает, что позиция Латвии относительно оккупации и противозаконной аннексии основана на правовых актах, имеющих конситуционную силу, и в них законодатели выразили мнение народа Латвии. В латвийском обществе царит широкое единогласие по поводу оценки событий 1940 года.

"К этому привел трагический опыт латвийского народа в 1940 году и в последующие десятилетия - сразу же после входа дополнительного контингента Красной армии в 1940 году начались массовые репрессии против граждан Латвии - аресты, убийства, заключения под стражу, депортации", - заявило министерство.

МИД акцентирует внимание на том, что выборы в Сейм в 1940 году прошли в условиях террора и страха, что не могло дать легитимного выражения воли народа. По мнению министерства, еще более абсурдны утверждения, что на этих выборах 97,6% избирателей отказались от суверенитета и независимости, что дало новому псевдопарламенту полномочия присоединить государство к СССР и подчиниться его тоталитарному режиму под руководством Сталина.

"В Латвии этим процессом руководил печально известный прокурор Сталина и организатор репрессий тысяч и тысяч человек Анатолий Вышинский", - говорится в сообщении МИДа.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что неуместно ссылаться на Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую конференции, а также на Хельсинкский заключительный акт, поскольку статус и законное существование стран Балтии в международном праве никогда на этих форумах не обсуждались и в наши дни большинство стран мира признают непрерывность международно-правового статуса Латвийской Республики.

"Учитывая вышесказанное, приходится сделать вывод, что у правящих кругов Российской Федерации, которые открыто лгут своему и международному сообществу, имеются известные им далеко идущие внутриполитические и внешнеполитические цели", - отметил МИД.

Министерство призвало Россию сконцентрироваться на создании конструктивных и почтительных соседских отношений, что всегда было последовательной позицией Латвии.