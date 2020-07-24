Кариньш: налог на недвижимость нужно пересмотреть до вступления в силу нового кадастра

В Twitter находящийся в отпуске премьер-министр написал, что во избежание роста расходов населения с изменением кадастровой стоимости нужно снизить ставки налога.

Как сообщалось, если правительство не поддержит предложение Министерства юстиции об отмене налога на недвижимость на первое жилье, введя необлагаемый минимум в размере 100 тыс. евро, министр юстиции Янис Борданс готов приостановить вступление в силу разработанной Государственной земельной службой новой кадастровой стоимости, которая должна вступить в силу с 2022 года. Об этом Борданс заявил на пресс-брифинге.

Он подчеркнул, что новая кадастровая стоимость, которая будет значительно выше для большинства объектов, не вступит в силу, пока не будет принято решение об отмене налога на первое жилье.