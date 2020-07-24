Бочки, шины и водолазы: контрабандисты становятся все более "творческими"

За первые шесть месяцев этого года выросло число случаев, когда в Латвию пытались ввезти контрабандные сигареты из России и Беларуси, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
При этом констатировать незаконное перемещение контрабандных товаров через границу по Даугаве становится все сложнее. Развивается не только смекалка контрабандистов, на и исполнение, которое нельзя заметить даже с помощью термальных камер.
"Я считаю их инженерами, может быть художниками. Используют бочки, шины - все, чтобы ввести пограничников в заблуждение. Не могу упомянуть и тех же самых водолазов. Были у нас и такие задержания", - рассказал начальник приморского отдела погранохраны майор Айгар Стельмакс.
Он считает - чтобы борьба с контрабандистами была удачной, во-первых нужно ввести более суровые штрафы. Кроме того, пограничники надеются получить новое и более современное оборудование, так как доступная сейчас техника устарела.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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