Бочки, шины и водолазы: контрабандисты становятся все более "творческими"

"Я считаю их инженерами, может быть художниками. Используют бочки, шины - все, чтобы ввести пограничников в заблуждение. Не могу упомянуть и тех же самых водолазов. Были у нас и такие задержания", - рассказал начальник приморского отдела погранохраны майор Айгар Стельмакс.