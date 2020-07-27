Ничего, что я отличаюсь - я так же радуюсь, я люблю жизнь, я хочу творить так же, как ты!

В этом году TVNET с радостью поддержал организованные Latvijas Bērnu Fonds летние лагеря для детей с особыми потребностями, детей, ставшими жертвами насилия, и детей из приемных семей, опекунских семей, а также из малоимущих семей. Благодаря пожертвованным средствам, лагеря, которые проводятся каждое лето в течение двадцати восьми лет, в этом году будут организованы в 16 местах по всей Латвии. В этом году мы, TVNET, посетили один из них - в Икшкиле.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Детский лагерь, который проходит в Икшкиле, в комплексе отдыха "Турбас", является интегративным лагерем, а это значит, что дети с особыми потребностями живут в течение десяти дней с детьми из многодетных, малообеспеченных и приемных семей. Детям от 7 до 11 лет, и они в основном из Риги, Рижского района, Екабпилса и Тукумса.

Основная идея интегративного лагеря заключается в том, что дети приобретают не только новые навыки, но и опыт заботы друг о друге. Ребенок из малообеспеченной или неблагополучной семьи с радостью помогает ребенку с особыми потребностями, а "особый ребенок" рвется подражать другим детям и вовлекаться во все.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приезжая в гости,на крыльце лагеря нас встречает улыбающаяся руководитель лагеря Виктория. Молодая женщина маленького роста с "теплыми" глазами. Позже, слушая ее, только подтверждается то, что говорят люди, что именно эти маленькие бойцы опрогидывают большие телеги. Наверное, не зря у нее такое имя - Виктория, котор символизирует победу!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Виктория работает в лагерях уже пятый год подряд, но оказывается, все началось 22 года назад - да, по ее словам, она тоже была "особенным ребенком".

"Я сам был участником этих специальных лагерей. В возрасте восьми лет меня впервые отправили в лагерь. Это было переживание, потому что до этого я даже не ходила в садик.

У меня были низкие навыки социализации. Да, я тоже был особенным ребенком. Конечно, у родителей было много волнений, может быть, даже больше, чем у меня, но мне очень понравилось общение с детьми, и я очень быстро успокоилась.

Даже когда мои родители звонили в лагерь, чтобы спросить, как у меня дела, у меня не было времени - у меня были свои дела", - с улыбкой вспоминает Виктория проведенном времени.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Разговор прерывает маленькая девочка, которая держит за руку и лихорадочно сжимают мокрую одежду. Она срочно хочет выяснить, куда ее поставить. Тем временем Виктория мягким голосом указывает на веревку, где можно развесить одежду. В этот момент важна одежда и ребенок, а не наш разговор.

Но через мгновение Виктория продолжает рассказ: "Я несколько лет ездила как участник лагеря, потом выросла, стал совершеннолетней и начала учиться в университете.

Оглядываясь назад, я думаю, что моя уверенность в себе также является большой заслугой этих лагерей. Поверить, что ты можешь,и что у тебя все получится", - заключает Виктория.

"Bērnu fonds предложил мне gjработать руководителем группы. Тогда стало ясно, что после окончания университета я получу сертификат, чтобы я могла уйти вэту постоянную жизнь и сама руководить этими лагерями. Так и случилось...", - рассказывает Виктория.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дети из лагеря живут в трех домиках - в каждом ночует по 10 детей. В каждом домике также есть 2-3 воспитателя, для тех, кому нужно - асситент и круглосуточно недалеко находится врач.

"Это важно, потому что среди детей есть мальчик с диабетом, который должен читать показатели среди ночи", - добавила руководитель лагеря.

Диагнозы у детей разные -слабослышащие, слабовидящие дети. Есть ребенок с синдромом Дауна, детским церебральным параличом, диабетом и целиакией.

"Мы тесно сотрудничаем с родителями, перед лагерем у нас проводятся родительские собрания, а также индивидуальные обсуждения, в которых мы все подробно объясняем. В лагере также есть время, когда дети звонят своим родителям, и мне можно звонить круглосуточно", - говорит Виктория.

"Тех родителей, которые ездят первый год, я прошу побольше подбадривать детей - рассказывать им, что их ожидает. Разрешаем приехать и посмотреть, как здесь выглядит их жизнь, чтобы родителям было спокойнее. Когда родители спокойны и уверены, ребенок сразу это чувствует!", - говорит Виктория.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пойдем посмотрим на дом мальчиков. Сейчас время уборки, когда дети убирают свои комнатки, как муравьи. Когда мы подходим к домикам, дверь в домик для девочек закрыта - еще не убрано. Позже.

Зато мальчики бегают и с любопытством смотрят на нас. Тогда мы идем туда.

"Я Даниэль, приятно с вами познакомиться", - на пороге дома темноволосый мальчик протягивает мне руку. Сразу сзади остальные мальчики начинают делать трюки и вешаться на двухъярусные кровати, как обезьяны.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Я не успеваю улыбнуться мастерам фокусов, как четвертый обитатель комнаты уже тянет меня за кусочек платья, гордо показывая смятую простыню с нарисованным летательным аппаратом. Конечно, комнату все равно придется убирать, но сейчас самое главное - поговорить.

Как у вас дела, ребята, как, как вам нравится в лагере?

- Мне все понравилось. Занятия интересные. Посмотри, какой индейский дом я могу сделать сейчас! И на моей шее, видите, у меня есть индейская тропинка (ред. - винтики, нанизанные на веревку, которые разделены связанными узлами. С ее помощью можно отмечать пройденное расстояние) - теперь я знаю, сколько я могу пройти!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Между тем, другие дети уже приглашают фотографа сфотографировать их. Очевидно, что это весело и позировать не проблема.

- Смотри, у меня есть татуировка. Я купил за "деньги из Монополии" (ред. - детям давали деньги из игры "Монополия", и они могли покупать некоторые услуги у педагогов).

Завтра уже пора домой ... Не грустно?

-Да, но я поеду еще. В этом лагере круто.

"Я тоже!" "Я тоже!" "Я тоже!" как эхо повторяет других обитатели комнаты.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

У домика стоит Роберт, который рассказывает, что больше всего ему нравится заниматься с другими и делать разные вещи.

Нам дали деревья, и мы обернули вокруг них нитки. Это было долго, но мы сделали деревья, с которыми можно призвать добрых духов. Но мы пока не смогли никого призвать ...", - говорит мальчик, который верит, что цветное дерево однажды сработает. Далее идет Артур, который говорит, что он главный комнате другого домика, и серьезно спрашивает меня: "Хорошо ли я выгляжу?"

Ребята очень общительные и с ними очень приятно общаться.

Подходя к девочкам, я замечаю, что навстречу идет Женя, мальчик в салатно-зеленом жилете, что делает его более заметным. За ним молодая девушка, я понимаю, что это сиделка. Он приходит и улыбается. На мое приветствие он отвечает «УРРРРРРРР», как медвеженок на своем родном языке, и крепко держит за руку - это, наверное, для уверенности чтобы я никуда не улетела, и он смог бы взглянуть на меня поближе.

Он не говорит, но это ничего, потому что улыбка взаимная, и этого нам достаточно. Женя смотрит на мое платье в цветочек, затем мне в лицо и по его "урррр уррр" я понимаю, что мы пойдем дальше вместе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вместе с Евгением девушка Даниэла , ей двадцать один год. Она работает воспитателем с 17 лет. Почему она проводит день с маленьким "медведем" вместо того, чтобы лежать на пляже?

"Мне это очень нравится. Я также изучаю медицину в Латвийском университете. Вот уже пятый год я здесь. Я уже знала некоторых детей из других лет, но я встретила Женю в этом году. В первый день мы установили контакт, а после этого мы уже живем вместе. Мне очень нравятся дети, мне нравится атмосфера в лагерях - здесь всегда позитивно, дети бегают, танцуют и смеются. Конечно, есть усталость, но она очень приятная, облегчающая и с большим удовлетворением. Мне нравится делать их счастливыми, потому что у большинства таких моментов в повседневной жизни действительно мало ... ", - говорит Даниэла.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Наконец, дверь в комнату для девочек широко открыта. Пойдем туда. Девочки аккуратно заправили кровати, все устроено.

Что вам, девочки, больше всего понравилось в лагере?

- Найти новых друзей.

- То, что мне дают много еды каждый день.

- ТО, что есть разные занятия и мы идем купаться.

- Мои новые подруги.

Девочки на разговор не охотно идут, чего нельзя сказать о флирте с фотографом и интересе к тому, когда они смогут получить свои фотографии.

Учитель Каспар ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Тем временем учитель Каспарс собирает детей с рупором. Восемнадцатилетний подросток из Елгавы приезжает в лагерь второй год. "Мой учитель по домоводству, который также работал в этих лагерях в течение пяти лет, пригласил меня в прошлом году, потому что сам не мог поехать. Я согласился, я попытался стать воспитателем, и в этом году я уже здесь как учитель.

Мне нравятся дети, хотя они немного отличаются от обычных, но они делают все то же самое, а многие вещи даже более тщательно. Дети действительно заинтересованы в развитии себя и поиске новых способов завести новых друзей. Как узнать что-то новое, что дома сделать нет возможности", - рассказывает Каспарс.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Детям предлагаются различные мероприятия. В тот день, когда мы к ним приехали, их посетила Международная школа инноваций, которая провела урок робототехники и научила детей запускать дроны.

Сначала казалось, что слишком сложно, но

Виктория говорит, что мы не можем слишком низко оценивать этих детей- надо давать возможность.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда дети видят дрон - они узнают его, но некоторые люди боятся его трогать, говоря, что это слишком дорого. Понимая, что учитель действительно им доверяет и еще и учит их управлять им - дети, очевидно, расцветают и чувствуют гордость.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Честно говоря, я удивлен, что у нас получился урок робототехники, что дети терпеливо выполняли все, что от них требовалось. Даже Рейнитис, который лучше всего знает, как повторить телевизионную программу наизусть, действительно понимал конкретную задачу. Я горжусь детьми", - Виктория делится своими чувствами после урока.

Учительница Санта ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За гостевым уроком наблюдает также Санта, чья ежедневная работа похожа на учителя домоводства в Средней Курземской начальной школе, которая также является специализированной школой для детей. В лагере Санта учила детей делать всю эту красоту, которая аккуратно стоит в детских домах на столе и подоконнике. Индейские вигвамы, ловцы снов, парашюты и ранее рекламированные волшебные палочки. "Да, это была действительно трудоемкая работа, требующая терпения, но дети сделали это.

Когда они накручивали нить, они успокаивались, разговаривали друг с другом - это было похоже на терапию. Конечно, я также вижу, какие цвета выбирали - это также описывает, что происходит в сердце ребенка. У нас мало времени, чтобы быть вместе, но мы также можем видеть прогресс, когда они открываются и начинают что-то делать впервые.

Изменение ощущаются. Естественная радость за каждую маленькую выполненную работу, это удивительно наблюдать. Радость детей, приносит радость мне радость", - в короткой беседе Санта рассказывает о занятиях.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Между тем, на столе уже лежит привезенное угощение, которое рождает пламя радости в глазах детей, даже если у них есть особые потребности. Снимок сделан в спешке, потому что лакомство слишком желанное, более того, это исключение получить сладости до обеда.

Рядом со мной стоит мальчик, который в восторге от прекрасного кренделя, но вежливо отказывается от подаренного мной деликатеса. Ему сразу подают специальное безглютеновое печенье.

Ничего,что я отличаюсь - я также радуюсь, я люблю жизнь, я хочу творить так же, как ты!

*Этим летом лагеря будут проводиться в соответствии с Предупредительными указаниями для детей и организаторов лагеря.

О лагерях читай больше на странице Latvijas Bērnu Fonds

"Поддержать лагеря, организованные фондом Latvijas Bērnu fonds, можно позвонив по телефону для пожертвований 90006484, один звонок - 1,42 евро, или сделав пожертвование банковским переводом на реквизиты Фонда, которые можно найти здесь.