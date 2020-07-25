Амбициозные россияне хотят наладить сборку Lada 4x4 в Германии

Амбициозные россияне планируют выпустить вариант Niva в Германии для европейского рынка

Официально считается, что уход Lada 4x4 с европейского рынка связан с экологией: мотор-ветеран "Нивы" перестал укладываться в действующие экостандарты. По другой версии, внедорожник ушел из Европы, чтобы не портить продажи схожим моделям коллег АвтоВАЗа по альянсу - например, румынской марки Dacia.

Однако европейские поклонники Lada 4x4 восприняли эту новость с грустью - внедорожник пользовался определенной популярностью.

Образовавшуюся рыночную прореху, как сообщает "Автоброкер", намерена заполнить группа дизайнеров и инженеров, которая планирует наладить производство Lada 4x4 в немецком Магдебурге.

ФОТО: Пресс-фото

Как утверждает издание, одним из инициаторов проекта стал глава компании Partisan Motors выходец из России Юрий Постников.

По его словам, все необходимые договоренности с властями города уже достигнуты, исследования рынка проведены. Согласно плану проекта, собирать Lada 4x4 в Магдебурге будут крупноузловым методом - из тольяттинских машинокомплектов, однако проект предусматривает возможность как использования европейских комплектующих, так и выпуск "Нивы" в иных кузовах, а также в версиях, подготовленных для особо сурового бездорожья.

ФОТО: Пресс-фото

В проекте также принимают участие один из авторов внешности ВАЗ-2110, а ныне глава собственного дизайн-бюро Владимир Ярцев, руководитель фирмы "Супер-Авто" Антон Губа, руководитель производства дизельных Lada 4x4 в Чехове Александр Романов и так далее.

ФОТО: Пресс-фото

Планируемые ежегодные объемы производства внедорожника в Магдебурге пока не называются, реакция АвтоВАЗа на эту инициативу также неизвестна.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото