Букмекеры не давали ему ни шанса. Исмаилов сломал нос Емельяненко во время боя

SPORT24 пишет, что досрочная победа Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко - один из главных апсетов в ММА за 2020 год. Букмекеры не давали Исмаилову ни шанса. Но Магомеду хватило двух с половиной раундов, чтобы показать, кто был настоящим фаворитом. Исмаилов избивал Емельяненко до тех пор, пока рефери не принял решение вмешаться.

ТАСС сообщает, что 24 июля Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде противостояния. Рефери остановил бой после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.

Врачи диагностировали у проигравшего бой Емельяненко перелом носа.

"Все проходит, и это пройдет", - заявил Александр Емельяненко после боя.

Видео: Бой Емельяненко и Исмаилова - лучшие моменты

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением относительно поединка Исмаилова и Емельяненко. Шлеменко подчеркнул, что у проигравшего в этот вечер 38-летнего Емельяненко заметна деградация. Он добавил, что Емельяненко не прогрессирует и не является разноплановым бойцом.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном - схватка завершилась вничью.