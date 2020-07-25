Футбол с Владимиром Ивановым: Не с чистого листа... "Вирслига" идет на второй круг матчами в Вентспилсе и Валмиере

За какие-то пять с небольшим недель чемпионат Латвии по футболу проскакал все девять туров первого круга и вот уже на повестке дня круг второй. Матчи десятого тура пройдут 25 и 26 июля и начнется он субботними дуэлями в Вентспилсе и Валмиере. Это будут, несомненно, центральные матчи тура, так как в них сойдутся четыре сильнейших коллектива по итогам сезона-2019: "Вентспилс" - РФШ и "Валмиера" - "Рига".
Итак, "Вентспилс" постарается взять реванш у РФШ за не совсем заслуженное поражение в первом круге со счетом 0:1, та же миссия предстоит и "Валмиере", которая в середине июня уступила нынешнему лидеру "Вирслиги" на стадионе "Сконто" со счетом 0:2. Получится ли двойной реванш - узнаем скоро. Но ясно одно, что для столичных клубов эти встречи станут серьезными испытаниями, а для хозяев поля это будет еще один шанс доказать свое: "Вентспилсу", что первый круг - это страшный сон, который уже забыт, "Валмиере" - еще больше обосновать свои притязания на третье место.
Если продолжить разговор об игре в Вентспилсе, то отголоски той некрасивой потасовки, которая уже после финального свистка случилась в выездном матче предыдущего тура с "Ригой" оказались чувствительными.
Во-первых, это трехматчевая дисквалификация нападающего "желто-синих" Каспара Сварупса, во-вторых - двухматчевый бан основного вратаря команды Константина Махновского. В-третьих, из-за перебора желтых карточек в этот день на поле не сможет выйти и грузинский защитник Георгий Мчедлишвили. На этом фоне все денежные потери в виде штрафов, который наложил Дисциплинарный комитет Латвийской федерации футбола (ЛФФ) - уже мелочь.
В принципе, для "Вентспилса" - самой недисциплинированной команды нынешнего сезона такие испытания точно не в диковинку (даже главный тренер команды Виорел Фрунза уже сидел на трибуне не по своей воле, что тогда говорить о его подопечных). Все это, конечно же, сильно уменьшает шансы "Вентспилса" на благополучный исход, по итогам перового круга набравшего лишь 11 очков (три победы, две ничьи и четыре поражения).
В общем, нечего удивляться как пятому месту в турнирной таблице, так и, что более показательно, значительному отставанию от убежавших вперед конкурентов. Для сравнения: после девяти туров "Вентспилс" уже отстает от "Риги" и РФШ на 13 баллов, да и "Валмиера" впереди на четыре очка, а юрмальский "Спартак" с игрой в запасе - на три.
Четыре тура подряд "Вентспилс" не может победить, может быть на этот раз проснется?
А вот у футболистов РФШ совсем другое настроение. Да, в восьмом туре у команды Виктора Мороза прервалась стартовая серия из семи побед подряд (поражение на стадионе "Аркадия" от "Риги" - 1:2), но, главное, темп не потерян: у РФШ те же 24 очка, как и у лидера. При этом несколько дней назад в РФШ из "Даугавпилса" перешел один из самых ярких нападающих "Вирслиги" Оффор, что должно добавить вариативности и мощи рижанам в атаке (в дебютной игре за рижан, а это была выездная победа над "Тукумсом" - 3:0, молодой нигериец уже успел отметиться голом и пасом).
В этот же день "Валмиера" постарается дать бой "Риге". Настаиваю именно на такой формулировке, потому что понятно - лидер первенства отправляется на эту игру за очередными тремя очками. Обе команды после 20-го числа усилили свои составы, заявив несколько новичков в первые дни после открытия трансферного окна. В частности, в "Риге" появился не только нападающий сборной Латвии Владимир Камеш (этот форвард уже выходил на поле в предыдущей игре с "Вентспилсом"), но и уже четвертый по счету бразилец Дариу. Любопытно, что оба соперника имеют в своем активе семиматчевые серии.
"Рига" семь матчей кряду одерживает победы (единственная осечка команды Олега Кононова пришлась на гостевое поражение во втором туре, а это было еще 21 июня, от "Спартака" - 1:2), а вот "Валмиера" семь матчей подряд исправно набирает очки, начиная с 20 июня одержав четыре победы и трижды сыграв вничью.
Смогут ли хозяева поля порадовать своих болельщиков, во многом будет зависеть от лидера "Валмиера" Арокодаре (пять голов и место в топ-3 списка бомбардиров). Если защитники "Риги", среди которых точно не будет албанца Харди Пренги (тоже трехматчевая дисквалификация за драку в матче с "Вентспилсом" в прошлом туре) закроют его, то шансы на победу у команды Тамаза Пертии заметно снизятся. Если честно, не жду от вышеупомянутых двух встреч града голов, зато жду качественного футбола и борьбы от первой и до последней минуты.
В воскресенье, 26 июля, один за другим пройдут еще три матча десятого тура: "Елгава" - "Тукумс", "Спартак" - "Метта" и "Лиепая" - "Даугавпилс". По этим трем встречам, как это ни покажется странным, скажу следующее: во всех них результаты могут быть самыми что ни на есть противоположными. Если слишком условно подходить к прогнозу, то хозяева поля имеют в них минимальное преимущество, но на деле все может обернуться иначе. В первом круге "Метта" и "Даугавпилс" доказали, что с ними надо считаться всем без исключения, и даже фаворитам. Так что "Спартаку" с их капитаном-бомбардиром Неманьей Белаковичем (8 забитых мячей) и "возродившимся из пепла" лиепайчанам совет - ни в коем случае не расслабляться.
Знаете, в Елгаве тоже не все так однозначно. Команда белоруса Олега Кубарева пока что откровенно разочаровывает (в последних двух турах разгромные поражения от "Спартака" и "Лиепаи" - 1:4 и 1:5 соответственно). Да и вспомним триллер в самом начале сезона в Тукумсе: автогол Даниила Хвойницкого и два спасительных удара на последних минутах встречи в исполнении украинских легионеров (2:1 в пользу "Елгавы"). Так что не удивлюсь, если "Тукумс" и на этот раз покажет свои зубы.
Не хочу сгущать краски и спекулировать на горячих темах, но старт второго круга - это еще один большой вопрос. Какой? У руководителя какой из команд первым не выдержат нервы и мы узнаем о тренерской отставке?
Это раз. Второе - не будем забывать, что вплоть до сентября по мере возможности клубы будут подписывать новичков, а значит болельщик вправе ждать новых вводных и новые расклады. Да, соглашусь, второй круг чемпионата страны начинается не с чистого листа. Но для большинства команд "Вирслиги" это будет гарантированная попытка все начать сначала.
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