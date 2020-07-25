Футбол с Владимиром Ивановым: Не с чистого листа... "Вирслига" идет на второй круг матчами в Вентспилсе и Валмиере

Итак, "Вентспилс" постарается взять реванш у РФШ за не совсем заслуженное поражение в первом круге со счетом 0:1, та же миссия предстоит и "Валмиере", которая в середине июня уступила нынешнему лидеру "Вирслиги" на стадионе "Сконто" со счетом 0:2. Получится ли двойной реванш - узнаем скоро. Но ясно одно, что для столичных клубов эти встречи станут серьезными испытаниями, а для хозяев поля это будет еще один шанс доказать свое: "Вентспилсу", что первый круг - это страшный сон, который уже забыт, "Валмиере" - еще больше обосновать свои притязания на третье место.

Если продолжить разговор об игре в Вентспилсе, то отголоски той некрасивой потасовки, которая уже после финального свистка случилась в выездном матче предыдущего тура с "Ригой" оказались чувствительными.

Во-первых, это трехматчевая дисквалификация нападающего "желто-синих" Каспара Сварупса, во-вторых - двухматчевый бан основного вратаря команды Константина Махновского. В-третьих, из-за перебора желтых карточек в этот день на поле не сможет выйти и грузинский защитник Георгий Мчедлишвили. На этом фоне все денежные потери в виде штрафов, который наложил Дисциплинарный комитет Латвийской федерации футбола (ЛФФ) - уже мелочь.

В принципе, для "Вентспилса" - самой недисциплинированной команды нынешнего сезона такие испытания точно не в диковинку (даже главный тренер команды Виорел Фрунза уже сидел на трибуне не по своей воле, что тогда говорить о его подопечных). Все это, конечно же, сильно уменьшает шансы "Вентспилса" на благополучный исход, по итогам перового круга набравшего лишь 11 очков (три победы, две ничьи и четыре поражения).

ФОТО: FK Ventspils/Facebook

В общем, нечего удивляться как пятому месту в турнирной таблице, так и, что более показательно, значительному отставанию от убежавших вперед конкурентов. Для сравнения: после девяти туров "Вентспилс" уже отстает от "Риги" и РФШ на 13 баллов, да и "Валмиера" впереди на четыре очка, а юрмальский "Спартак" с игрой в запасе - на три.

Четыре тура подряд "Вентспилс" не может победить, может быть на этот раз проснется?

А вот у футболистов РФШ совсем другое настроение. Да, в восьмом туре у команды Виктора Мороза прервалась стартовая серия из семи побед подряд (поражение на стадионе "Аркадия" от "Риги" - 1:2), но, главное, темп не потерян: у РФШ те же 24 очка, как и у лидера. При этом несколько дней назад в РФШ из "Даугавпилса" перешел один из самых ярких нападающих "Вирслиги" Оффор, что должно добавить вариативности и мощи рижанам в атаке (в дебютной игре за рижан, а это была выездная победа над "Тукумсом" - 3:0, молодой нигериец уже успел отметиться голом и пасом).

ФОТО: Twitter: @RFSDaily