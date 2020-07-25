В Москве напали на бывшего фигуранта "московского дела"

На студента Высшей школы экономики и бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова напали в Москве. Об этом Znak.com сообщил глава "Команды Егора Жукова" Евгений Овчаров.
Нападение произошло 24 июля около полуночи. Двое неизвестных напали на Жукова возле подъезда его дома.
"Егор поставил "блок" первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности", - рассказал Овчаров.
На канале "Команда Жукова" в Telegram появилось видеообращение Жукова. Он заявил, что серьезно не пострадал (в ролике видно, что у него поцарапана рука). "Передаю привет Дмитрию Низовцеву и Сергею Наумову. Видимо, в списке "титушек" после них находился я", - приводит слова Жукова "Медуза".
Журналиста Дмитрия Низовцева избили в Хабаровске после шествия в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала 23 июля.
24 июля координатор "Открытой России" Сергей Наумов, приехавший в Хабаровск для освещения протестов, заметил за собой слежку и вступил в драку с преследователями. В итоге те скрылись.
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