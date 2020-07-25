Сб, 25.07.2020
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Февраль, 2021. Минздрав России назвал сроки снятия ограничений из-за Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, введенные в России из-за коронавируса, могут быть полностью сняты лишь в феврале следующего года. Об этом пишет ТАСС.

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

По его словам, тогда можно будет спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни. Условием дальнейшего возвращения к привычной жизни является достижение популяционного иммунитета.

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