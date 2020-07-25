Это официально! Лаурис Дарзиньш остаётся в рижском "Динамо"

35-летний нападающий в минувшем сезоне КХЛ в 54 матчах отметился 11 заброшенными шайбами и 21 голевой передачей. На площадке он в среднем проводил 17 минут и 52 секунды, став самым результативным игроком команды.

Всего за время карьеры в КХЛ в составе "Динамо" за 10 сезонов он принял участие в 506 матчах, в которых заработал 299 очков (124 + 175).

До начала сезона осталось полтора месяца.