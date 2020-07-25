Сб, 25.07.2020
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В Подмосковье найден мёртвым олимпийский чемпион Александр Иваницкий

Александр Иваницкий справа

ФОТО: WrestRusRu/Youtube

Пропавший в подмосковном лесу олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мёртвым. Об этом сообщает ТАСС.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело Иваницкого найдено в реке. 

83-летний Иваницкий 22 июля ушёл на прогулку в лес. Источник ТАСС говорил, что он отправился за грибами. Его вещи были найдены на берегу реки. К поискам Иваницкого привлекли водолазов и вертолёт.

Иваницкий - олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и два чемпионства СССР.

После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

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