В Подмосковье найден мёртвым олимпийский чемпион Александр Иваницкий

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело Иваницкого найдено в реке.

83-летний Иваницкий 22 июля ушёл на прогулку в лес. Источник ТАСС говорил, что он отправился за грибами. Его вещи были найдены на берегу реки. К поискам Иваницкого привлекли водолазов и вертолёт.

Иваницкий - олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и два чемпионства СССР.

После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.