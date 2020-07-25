Сб, 25.07.2020
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Фото ⟩ "Сливки" уродливого дизайна. Одежда и предметы интерьера, от которых у вас начнет дергаться глаз

ФОТО: Instagram

Готовьтесь к удивлению! В этой подборке мы собрали все "сливки" уродливого дизайна. Все настолько плохо, что в то, что это все не выдумка, верится не сразу. Внимание, дамы и господа, подборка из Instagram-аккаунта Ugly Design (уродливый дизайн). 

За обновлениями аккаунта следят более 575 000 подписчиков. Его создатели - два художника из Швейцарии.

Мы отобрали лишь малую часть изображений, которые можно найти в профиле. Приятного просмотра!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fully assumed by @Sally_hewett

A post shared by Uglydesign (@uglydesign) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Too rich for that sh*t...

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subtle

A post shared by Uglydesign (@uglydesign) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best DIY

A post shared by Uglydesign (@uglydesign) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atlantis nikes @davrilsupply

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When you live and breathe tango 💃🏼

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When @adidas meets @mercedesbenz

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instructions needed?

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Need!!!

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#tranquilo Via @gardenskate

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Post covid fashion #staysafe by @percetakankain

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Just a little too red 🌹

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Sunday’s mollusc church via @decorhardcore 💞

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Cute set for your living room @kdz189

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Quaran-pool-tine 💦

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A quarantine must have #stayathome

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Tested positive for missing the homies 😔

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Poney Fetisch #chintsao

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🐆

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Ketchup ou mustard? By @daspalermo

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never enough

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Tired cactus

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