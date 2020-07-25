Фото ⟩ "Сливки" уродливого дизайна. Одежда и предметы интерьера, от которых у вас начнет дергаться глаз

Готовьтесь к удивлению! В этой подборке мы собрали все "сливки" уродливого дизайна. Все настолько плохо, что в то, что это все не выдумка, верится не сразу. Внимание, дамы и господа, подборка из Instagram-аккаунта Ugly Design (уродливый дизайн).