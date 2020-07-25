"Результат отрицательный, всем хорошего дня". Президент Бразилии выздоровел от Covid-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее выявили коронавирус, сообщил, что его новый тест на Covid-19 оказался отрицательным.
Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Все сданные главой государства тесты на коронавирус до сих пор показывали наличие у него вируса.
"RT-PCR на Sars-Cov 2: отрицательный. Всем хорошего дня", - написал президент в Twitter, прикрепив к сообщению фото, на котором демонстрирует всем тест, улыбку и поднятый вверх большой палец.
- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020
- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP
65-летний президент активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии называл болезнь "небольшим гриппом".
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