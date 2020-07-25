На западе Германии в жилой дом врезался самолет, есть погибшие

Инцидент произошел в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в субботу. Отмечается, что самолет повредил крышу дома, после чего в здании возник пожар, в настоящее время он локализован.

ФОТО: EPA/Scanpix

По информация издания, в результате авиакатастрофы погибли как минимум три человека, один ребенок пострадал.

Эти данные не окончательные, поскольку спасатели продолжают разбор обрушившихся перекрытий здания, под которыми могут находиться люди. Известно, что в доме проживали одна или две семьи.

ФОТО: EPA/Scanpix

Причины произошедшего выясняются.