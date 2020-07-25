Сб, 25.07.2020
Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною. Хабиб Нурмагомедов
1

На западе Германии в жилой дом врезался самолет, есть погибшие

ФОТО: EPA/Scanpix

В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в субботу. Отмечается, что самолет повредил крышу дома, после чего в здании возник пожар, в настоящее время он локализован.

ФОТО: EPA/Scanpix

По информация издания, в результате авиакатастрофы погибли как минимум три человека, один ребенок пострадал.

Эти данные не окончательные, поскольку спасатели продолжают разбор обрушившихся перекрытий здания, под которыми могут находиться люди. Известно, что в доме проживали одна или две семьи.

ФОТО: EPA/Scanpix

Причины произошедшего выясняются.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ