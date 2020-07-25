На месте происшествия работали 33 спасателя. В Пардаугаве горел нежилой дом

После обеда в субботу, 25 июля, на промышленной территории в Пардаугаве на улице Спилвес загорелось нежилое здание.
Агенство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) узнало, что вызов на место происшествия был получен в 17:55 - горит нежилое здание с мансардой.
На месте происшествия работают 33 пожарных. Задействовано семь автоцистерн и две пожарные лестницы.
Площадь возгорания составляет 2200 квадратных метров.
Сообщается, что в 19:29 пожар был локализован.
Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmam nosargāt blakus esošo angāru un kokmateriālus. pic.twitter.com/1M44LcQlOC— VUGD (@ugunsdzeseji) July 25, 2020
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