На месте происшествия работали 33 спасателя. В Пардаугаве горел нежилой дом

Агенство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) узнало, что вызов на место происшествия был получен в 17:55 - горит нежилое здание с мансардой.

На месте происшествия работают 33 пожарных. Задействовано семь автоцистерн и две пожарные лестницы.

Площадь возгорания составляет 2200 квадратных метров.

Сообщается, что в 19:29 пожар был локализован.

Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmam nosargāt blakus esošo angāru un kokmateriālus. pic.twitter.com/1M44LcQlOC — VUGD (@ugunsdzeseji) July 25, 2020