На месте происшествия работают 33 спасателя. В Пардаугаве загорелся нежилой дом

Агенство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) узнало, что вызов на место происшествия был получен в 17:55 - горит нежилое здание с мансардой.

На месте происшествия работают 33 пожарных. Задействовано семь автоцистерн и две пожарные лестницы.

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