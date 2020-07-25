На месте происшествия работают 33 спасателя. В Пардаугаве загорелся нежилой дом

После обеда в субботу, 25 июля, на промышленной территории в Пардаугаве недалеко от Спилве загорелось нежилое здание.
Агенство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) узнало, что вызов на место происшествия был получен в 17:55 - горит нежилое здание с мансардой.
На месте происшествия работают 33 пожарных. Задействовано семь автоцистерн и две пожарные лестницы.
Площадь возгорания пока не известна.
Plkst.17.55 VUGD saņēma izsaukumu uz Spilves ielu Rīgā, kur deg neapsaimniekota divstāvu ēka ar mansarda stāvu. Notikuma vietā strādā 33 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot 7 autocisternas un 2 autokāpnes, lai ierobežotu uguns izplatīšanos.— VUGD (@ugunsdzeseji) July 25, 2020
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!