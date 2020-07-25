Сб, 25.07.2020
Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет. Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения. Илзе Арая, руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний

На месте происшествия работают 33 спасателя. В Пардаугаве загорелся нежилой дом

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После обеда в субботу, 25 июля, на промышленной территории в Пардаугаве недалеко от Спилве загорелось нежилое здание. 

Агенство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) узнало, что вызов на место происшествия был получен в 17:55 - горит нежилое здание с мансардой. 

На месте происшествия работают 33 пожарных. Задействовано семь автоцистерн и две пожарные лестницы. 

Площадь возгорания пока не известна. 

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