Балтия ⟩ Цена вопроса - люди с инвалидностью

RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Литва не без добрых людей, люди добрые!
- Всех люблю на свете я, это - Родина моя. Или приморский город Клайпеда, как место силы... Доброй силы для самых слабых.
Видео: Цена вопроса - люди с инвалидностью
Владимир
Приморская Клайпеда, хоть и третий по величине город Литвы, но уже провинция. Тут если все и не знакомы друг с другом лично, то уж точно через одного. Владимир со своими особенностями в таком городе - как на ладони: яркая одежда, накрашенные ногти, кольца на пальцах. Многие его считают сумасшедшим.
"Относятся, как к прокажённому. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому, что люди, наше общество, ещё не сталкивается с этим. И многие унижения, и оскорбления в мой адрес… Особенно в магазинах, когда я захожу в магазин, на меня смотрят, как на сумасшедшего, как будто я пришёл воровать там или что-то. Я вижу товар, но взять его с полок не могу", - говорит Владимир Шчаницын, житель Клайпеды.
Владимир - не душевнобольной. Еще в детстве врачи поставили ему неутешительный диагноз - эссенциальный тремор.
Один из симптомов этого недуга: непроизвольные судороги, дрожание конечностей - рук и головы.
В молодости болезнь протекала относительно в легкой форме. Он успел закончить инженерно-строительный институт, работал по специальности, неплохо зарабатывал, был женат, растил сына и дочку. Но постепенно все больше и больше превращался в инвалида и развалину. Болезнь, которую раньше считали психическим расстройством, уничтожила всю его прошлую жизнь. К своим 57 годам Владимир остался без семьи, один в маленькой квартирке, выделенной городскими соцслужбами. И долгами, которые продолжают накапливаться.
"В социальных сетях Владимир опубликовал короткую очень заметочку, в которой было написано "инвалиду нужна помощь". Собственно, и больше ничего. Просто "инвалиду нужна помощь", "помогите" и номер телефона. Конечно, мы немного взбудоражились, всё могло случиться, может человек из последних сил добрался до телефона и набрал эти буковки с ошибками. Начали звонить. Первые два-три дня вообще дозвониться не могли. Потом случайно удалось его найти, оказалось, что он просто жалуется на то, что у него большой долг, что у него болезнь, из-за которой он нормально не может закупиться в магазине", - рассказал житель Клайпеды Михаил Андриянов.
Михаил Андриянов - человек в Клайпеде хорошо известный. Он - своеобразный дежурный по городу. Не политик, не общественный деятель или активист какой-то организации. Он просто очень любит свой город. Про таких можно сказать: "Активист, патриот, человек, которому до всего есть дело". На практике - он настоящая заноза для властей.
Приморская Клайпеда, хоть и третий по величине город Литвы, но уже провинция. Тут если все и не знакомы друг с другом лично, то уж точно через одного.
Вот, например, многотысячный митинг жителей против одной из городских свалок, из-за которой Клайпеду в жару накрывает облако смрада. Михаил активно зазывал на него горожан. Он просто обратился к людям через соцсеть. И люди пришли.
Странное дело, но Михаил Андриянов воюет не с властями, но за достойную жизнь, кого бы она не касалась. Он готов помогать всем и везде. Вот одна из его историй.
Стефания
"Это был полный ужас, дикий, вообще что-то несуразное в нашем мире даже, в наше время. Потому, что половина дома и двора была озлоблена на этого человека, который представлял из себя Маугли какого-то. Забитого совершенно. Чёрный уголёк в платочке, в шубах замотанный, который выглядывал из своего угла подъезда, чтобы войти туда, не получив пинка или какого-то оскорбления вслед. Человек даже боялся зайти в лифт, он ждал, когда никого не будет, чтобы подняться на свой седьмой этаж. Про квартиру говорить не приходится. Просто представьте, что вы живёте дома в своей квартире без света, без отопления, без туалета, без воды, без газа, без кухни, ещё и без окон", - рассказывает Михаил Андриянов.
Это история про Стефанию. Стефания - одинокая старая женщина, много лет жила на пепелище - в собственной квартире среди обугленных стен. Ей не хватало пенсии, чтобы заплатить коммунальные услуги. В итоге коммунальщики ее просто-напросто отключили от всех услуг. Однажды зимой, изнывая от холода, она развела костёр прямо в квартире, что и привело к пожару. Пожар потушили, Стефания не пострадала, но ремонтировать ее жилье было уже некому и не на что.
"Человек спал под столом на своей кухне, которая была единственным местом, не захламленным всякой ерундой, притащенной с мусорок и которую она просто физически не могла вынести. Всё это было сгоревшее после костра и вот этот уголёк ходил и жил в этом страшном месте", - вспомнил Андриянов.
На кличь Михаила в интернете откликнулись десятки неравнодушных горожан. Они все вместе отмыли квартиру, привели ее в божеский вид, купили мебель, погасили долги за коммуналку, привезли вещи, договорились о медицинском уходе, даже устроили экскурсию в местный зоопарк. Но помощь от чужих людей Стефания приняла не сразу. Активистам пришлось долго доказывать, что они пришли с добром.
"А когда мы начали относиться к ней подобрее, по-человечески, по чуть-чуть, понемножку, сидели, разговаривали, просто находились рядом с ней, она видела, что угрозы от нас никакой нет, она начала преображаться. А потом мы ей стали говорить, что, Стефа, ты дружи с нами, и мы будем понемножечку тебе помогать. Очень важен был тот момент, когда стало чувствоваться, что она начала дорожить человеческими отношениями, дружбой. Она могла ругнуться, но уже начинала и шутить с тобой", - рассказывает Михаил.
Совместными усилиями Стефанию в итоге удалось определить в престижный дом опеки, где за бабушкой круглосуточно заботились врачи. Стефании не стало в феврале этого года, но ушла она тихо и в достойных условиях.
Артурас
Не все такие истории заканчиваются благополучно. Артураса Михаил нашёл буквально на улице. Тот бомжевал, просил милостыни у магазинов, а вечером всё тратил на дешёвый алкоголь. Ночевал на лестничных площадках многоэтажек. Михаил попытался помочь ему, рассказал о его судьбе в фейсбуке. Об Артурасе написали газеты, местное телевидение сняло репортаж.
Но в мае Артурас скончался. Онкология.
Андрей
Таких историй с плохим концом много. Но могло бы быть еще больше, если бы не Андрей. Андрей Иванов не стесняется говорить, что он бывший алкоголик. А сегодня глава общины "Тайкос кяляс", или "Мирный путь" в переводе с литовского языка. По сути, это центр по реабилитации алко- и наркозависимых людей, который он создал своими собственными руками. Теперь это целое поселение под Клайпедой.
"Это психотерапевтические группы, разные уроки, которые помогают человеку просто осознать свою сущность, помогают ему осознать в чём причины его употребления наркотиков, алкоголя, и он учится принимать ситуацию, он учится в возникшей ситуации решать сам, искать помощи, но никак больше не употреблять наркотиков или алкоголя.
У нас в общине есть трудовая терапия, она где-то два-три часа в день, люди занимаются, у нас есть три теплицы, выращивают огурцы, помидоры, лук, все овощи, которые нужны для корма, значит… Потом, выращиваем,есть овцы, свиньи, куры", - рассказал глава общины Андрей Иванов.
Володя
Житель Клайпеды Владимир Федотов борется со своей алкогольной зависимостью в одиночку. В этой борьбе он успел потерять ноги. Милостыню собирает - на спорт. Он всю жизнь мечтал стать пловцом.
"Ну, спорт цель моей жизни, наверное. Он помог мне тем, что я когда-то спортовал, до того, как я в эту яму попал. Не хватает финансовой поддержки мне не хватает. Те же абонементы, абонемент в бассейн не позволяет мне… Цены, большие цены. У меня стипендия маленькая. Не стипендия, пенсия", - говорит Владимир Федотов.
Удивительно, но Володя действительно достиг своей цели. Сегодня - он один из самых сильных пловцов в Литве.
"По правде говоря, человек в социальном плане скатился на самое дно. Он много употреблял алкоголь и действительно ничего в этой жизни другого не видел, только алкоголь. А сейчас Володя за два года достиг того, чего другим не удаётся и за десять лет. На вчерашних соревнованиях он на 18 секунд улучшил рекорд Литвы в стометровке брасом. И только финансовое положение ему не позволяет достигнуть ещё лучших результатов", - рассказал тренер Германас Чапас.
Узнав про талантливого спортсмена, горожане через соцсети собрали для него свыше тысячи евро, которых хватит не только на абонемент в бассейн, но и на "подправить здоровье". А главное, возможно, даже начать спортивную карьеру. Скрытые способности, по словам тренера, оказались просто фантастическими.
Операция
Еще недавно Владимир Шчаницын, человек с диагнозом "эссенциальный тремор", находился на грани отчаяния. Он хоть и дал объявление в соцсети, но, откровенно говоря, на помощь не рассчитывал совсем. И ошибся. В Клайпеде много добрых людей. Они собрали ему денег на покрытие долгов. Помогли с мебелью, бытовой техникой. Но самое главное – им удалось добиться проведения бесплатной и достаточно сложной операции. Это когда в мозг человека вживляют электроды, которые, в момент судороги, дают электрический импульс и успокаивают поражённые зоны.
"В Литве эта операция не компенсируемая. Её делают достаточно редко. В мире она популярная, чуть ли не основное средство для лечения его заболевания, но у нас государство её не компенсировало. И, конечно, её стоимость была бы неподъёмной для этого человека. Но после того, как о Владимире заговорили и в СМИ, да и в интернете, чего греха таить, всё-таки эта волна, вероятно, дошла и до медиков", - рассказал Михаил Андриянов.
После операции Владимира ждала реабилитация в курортной Паланге. Но эта история ещё не закончилась. Ему теперь предстоит научиться жить заново. И осознать, что тот мир не без добрых людей. Хоть это и звучит слишком по-книжному.
Удивительная, на самом деле, история. О том, что не обязательно в этой жизни быть героем, достаточно всего-навсего быть человеком. По нынешним временам это уже маленький, но подвиг.
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