Балтия ⟩ Цена вопроса - люди с инвалидностью

Вот, например, многотысячный митинг жителей против одной из городских свалок, из-за которой Клайпеду в жару накрывает облако смрада. Михаил активно зазывал на него горожан. Он просто обратился к людям через соцсеть. И люди пришли.

Странное дело, но Михаил Андриянов воюет не с властями, но за достойную жизнь, кого бы она не касалась. Он готов помогать всем и везде. Вот одна из его историй.

Стефания

"Это был полный ужас, дикий, вообще что-то несуразное в нашем мире даже, в наше время. Потому, что половина дома и двора была озлоблена на этого человека, который представлял из себя Маугли какого-то. Забитого совершенно. Чёрный уголёк в платочке, в шубах замотанный, который выглядывал из своего угла подъезда, чтобы войти туда, не получив пинка или какого-то оскорбления вслед. Человек даже боялся зайти в лифт, он ждал, когда никого не будет, чтобы подняться на свой седьмой этаж. Про квартиру говорить не приходится. Просто представьте, что вы живёте дома в своей квартире без света, без отопления, без туалета, без воды, без газа, без кухни, ещё и без окон", - рассказывает Михаил Андриянов.

Это история про Стефанию. Стефания - одинокая старая женщина, много лет жила на пепелище - в собственной квартире среди обугленных стен. Ей не хватало пенсии, чтобы заплатить коммунальные услуги. В итоге коммунальщики ее просто-напросто отключили от всех услуг. Однажды зимой, изнывая от холода, она развела костёр прямо в квартире, что и привело к пожару. Пожар потушили, Стефания не пострадала, но ремонтировать ее жилье было уже некому и не на что.

"Человек спал под столом на своей кухне, которая была единственным местом, не захламленным всякой ерундой, притащенной с мусорок и которую она просто физически не могла вынести. Всё это было сгоревшее после костра и вот этот уголёк ходил и жил в этом страшном месте", - вспомнил Андриянов.

На кличь Михаила в интернете откликнулись десятки неравнодушных горожан. Они все вместе отмыли квартиру, привели ее в божеский вид, купили мебель, погасили долги за коммуналку, привезли вещи, договорились о медицинском уходе, даже устроили экскурсию в местный зоопарк. Но помощь от чужих людей Стефания приняла не сразу. Активистам пришлось долго доказывать, что они пришли с добром.