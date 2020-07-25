Ученые выяснили, что неандертальцы сильнее чувствовали боль

Неандертальцы и современный человек смешивали и обменивались генами несколько раз в течение тысячелетий.

В настоящее время доступны несколько высококачественных геномов неандертальцев, и биологи активно изучают их, выявляя генетические особенности и изменения в отдельных генах неандертальцев, их последствия и физиологические эффекты, которые могут проявляться в том числе и у современных людей.

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге вместе с их коллегами из Каролинского института - крупнейшего медицинского университета Швеции, рассмотрели один из таких унаследованных генов, который несет в себе изменения.

Этот ген, обнаруженный у некоторых людей, главным образом из Центральной и Южной Америки, а также из Европы, кодирует натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли.