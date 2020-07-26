В тени пандемии: японские гейши опасаются исчезновения профессии

Гейши известны способностью поддерживать интеллигентный разговор, красотой и знанием традиционного искусства. В наши дни число гейш снизилось, однако пандемия Covid-19 встретила Икуко и ее коллег еще одним болезненным ударом - из-за объявленного в Японии чрезвычайного положения они несколько месяцев не могли работать вообще, а сейчас их работу осложняют правила социального дистанцирования.

"Когда я приехала в Акасаку, здесь было более 400 гейш. Их было так много, что я не могла вспомнить имена всех. Однако времена изменились", - говорит 80-летняя Икуко.

ФОТО: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

"Когда я приехала в Акасаку, здесь было более 400 гейш. Их было так много, что я не могла вспомнить имена всех. Однако времена изменились", - говорит 80-летняя Икуко.

Сейчас осталось всего примерно 20 гейш. Однако у них недостаточно много визитов, чтобы можно было обучить новых учениц.

Коронавирус многих вынудил тщательнее обдумывать свои траты, а также снизил желание проводить несколько часов в красивых, однако закрытых традиционно оборудованных комнатах, где гейши развлекают своих гостей.

Количество записей снизилось на 95%. Гейши должны соблюдать по отношению к клиентам новые правила: нельзя наливать им напитки или прикасаться, даже пожимать руку, а также нужно соблюдать дистанцию в два метра. Из-за париков гейшам сложно носить маски для лица, поэтому большинство этого не делает.

"Сидя близко, можно страстно говорить, твое рвение ощущается", - говорит одетая в черное шелковое кимоно Икуко.

"Когда надо сидеть в двух метрах друг от друга, разговора не получается".

Без работы могут остаться не только гейши, но и художницы по гриму гейш, мастера париков и производители кимоно.

ФОТО: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Несмотря на то, что больше всего гейш живет в древней столице Японии Киото, в Токио есть шесть районов гейш. Во всех районах Токио проживают около 230 гейш.

В наши дни привлечь новых учениц нелегко. Многих девушек отпугивает огромное время, которое необходимо вкладывать в жизнь гейш и нарабатывание художественных навыков. В учебу и кимоно нужно вкладывать большие суммы денег, в свою очередь зарплата зависит от того, насколько большую популярность у гейши получится получить. Некоторые навыки - например, искусство разговора, из-за которого Икуко особенно ценится - нарабатываются лишь с ходом лет.

"Мои доходы упали до нуля", - рассказывает Икуко. "У меня есть накопления, но молодым гейшам приходится очень сложно. Ассоциация гейш помогает оплатить аренду".

Гейши - самозанятые, поэтому могут подать заявку на господдержку. Икуко указывает, что, скорее всего, большая часть это сделала.

"Это было тревожное время", - рассказывает 47-летняя гейша Маю. "Я пересмотрела фотографии, рассортировала кимоно... Мысль о второй волне ужасает".

Бывшая гейша Мичийо Юкава, которая иногда в своем баре в Акасаке проводит мероприятия для гейш, считает, что представителям этой профессии придется уживаться с ситуацией и демократизировать свои занятия, чтобы привлечь не только самые богатые слои общества.

"Им присуща особая красота", - указывает Юкава. "Они прошли такие обучения, каких у других людей не было, они в это занятие вложили очень много денег. Это делает их особыми. Было бы печально, если бы они исчезли".

Галерея: Гейши в Японии