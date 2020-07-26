Депутаты от KPV LV предложили лишить мэров и их замов предпенсионных пособий

Депутаты Эрик Пуценс, Ивар Пуга, Ральф Немиро, Атис Закатистов и Ивета Бенхена-Бекена сослались и на передачу Nekā personīga телеканала TV3, которая ранее сообщила, что Госконтроль в ходе ревизии открыл, что особые пособия, приравненные к пенсии по выслуге лет, выделялись и бывшим руководителям самоуправления и их заместителям, которым не удалось должность сохранить.

Политики призвали исключить из закона норму о пособии в размере двух минимальных зарплат для председателей муниципальных дум или советов и их заместителей.

Эта норма устанавливает, что пособие может быть выделено за пять лет до достижения пенсионного возраста или раньше, если лицо не работает и не получает пособие по безработице.

KPV LV указывает, что из 21 проверенного Госконтролем самоуправления в 15 такое пособие платилось, и всего на это было выделено 307 740 евро. Госконтроль допускает, что такие пособия могли выплачиваться минимум в 69 самоуправлениях.

Депутаты отметили, что, если отменить пособия, сэкономленные средства можно будет направить на политику социальной интеграции и снижение бедности.

KPV LV подала соответствующие поправки в Сейм во второй половине июня, после того, как этот вопрос подняла передача Nekā personīga.