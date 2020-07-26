Вс, 26.07.2020
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При тушении пожара в Пардаугаве пострадал пожарный

Пожар в Пардаугаве

ФОТО: Jānis Skruzis/LETA

В воскресенье в 2.52 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) ликвидировала пожар, возникший в субботу вечером в заброшенном здании в Пардаугаве на территории между Нордеки и Спилве.

Как сообщили агентству LETA в VUGD, в процессе тушения пострадал один пожарный, который был передан медиками Службы неотложной медицинской помощи и доставлен в больницу.

Пожарным удалось спасти от пламени расположенные рядом лесоматериалы и ангар. Площадь пожара составила 2200 кв. м, дым от него был виден в центре Риги.

Галерея: Пожар в Пардаугаве

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