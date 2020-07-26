Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева сообщила, что вместе с супругом Элджеем заразилась коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я и мой муж заболели Covid-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" - написала она.
О подробностях и симптомах она пообещала рассказать в следующей публикации.
Ивлеева сразу предупредила, что это не проплаченная акция, либ подписчики ее с кем-то путают.
"А теперь коротко о том, как заболели и на этом ставим точку на этой теме. Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть Covid, а у половины нет", - объяснила блогер.
Элджей, в свою очередь, опубликовал в сторис положительный результат теста.
"У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее", - сообщил он.
Итак, мои хорошие! Во первых, начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать ахахах, скажу для начала, что я не знаю, существует этот Covid, НЕ существует , я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты. Врачи! сказали : «Вы болеете Короной!» все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику «КОРОНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЭТО ВСЕ ПУТИН!» (сми, тащите на заголовки)🤣 и убежать вхаххахахахаха Так что оставьте эти разбирательства для форумов и спец сайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить. Я поделилась новостью с подписчиками, потому что я обязана сидеть дома минимум 2 недели, так или иначе без смены локаций, начали бы поступать вопросы. Те, кто думает что это проплаченная акция, блять я вообще не понимаю что вы делаете на моей странице. Вы явно меня с кем то путаете. Вроде все. А теперь коротко о том, как заболели и на этом ставим точку на этой теме. Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! ... В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений🙏🏽 В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники) Что принимать и как, мы знаем!💊 Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что, можно без советов, но все равно спасибо! Из плохого: контент на YouTube и в тик ток будет не раньше чем через 2 недели(я кстати хочу снять коронавирусный влог ахах че думаете??? Из хорошего: я буду чаще в сети, заёбывать вас своими сторис ахахха Вот и всё! Все новости! Теперь наш дом называется Coronavirus house😂😷
Ранее Настя Ивлеева запустила новое шоу. Ее первым гостем стал Николай Басков.
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