Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

"А теперь коротко о том, как заболели и на этом ставим точку на этой теме. Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть Covid, а у половины нет", - объяснила блогер.