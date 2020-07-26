Видео ⟩ Самый быстрый нокаут в истории женского бокса

В США зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса.
В рамках боя за титул WBC Silver Сеньеса Эстрада из США выиграла чемпионский пояс, отправив в нокаут свою соотечественницу Миранду Эдкинс. Примечательно, что ей потребовалось на это всего семь секунд.
A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo— DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020
Ранее обе спортсменки в своей профессиональной карьере не проигрывали.
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