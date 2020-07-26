Вс, 26.07.2020
Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет. Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения. Илзе Арая, руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний

Видео ⟩ Самый быстрый нокаут в истории женского бокса

ФОТО: скриншот видео

В США зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

В рамках боя за титул WBC Silver Сеньеса Эстрада из США выиграла чемпионский пояс, отправив в нокаут свою соотечественницу Миранду Эдкинс. Примечательно, что ей потребовалось на это всего семь секунд.

Ранее обе спортсменки в своей профессиональной карьере не проигрывали.

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