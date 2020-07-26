Существует мнение, что наиболее гигиенически грязным временем было именно Средневековье, когда люди не считали, что мыться необходимо. Именно поэтому и свадьбы праздновались в начале лета, в июне, чтобы невеста после ежегодного принятия ванны, которое обычно проходило в мае, все еще хорошо пахла.

Если все-таки тело невесты не пахло так, как хотелось бы, то в дело шли цветы. Считается, что именно букет невесты отталкивал запах в этот значимый для нее день.

Кто бы подумал, что у этого благородного и красивого свадебного символа, который жених преподносит невесте, столь грязная история?

Действительно ли все так и было? На портале Thoughtco.com это утверждение все же опровергается, что уничтожает "красивую" легенду о традиции букета невесты.

Как пишет историк Мелисса Снейл, на самом деле свадьбы в средние века праздновали в январе, октябре или ноябре, когда был собран урожай, но время для посева еще не пришло. Поздняя осень и зима были и временем, когда забивали скот, что обеспечивало богатый свадебный стол.

"Известную популярность, конечно, получили свадьбы летом, так как в июне хорошая погода и только начинается время урожая, кроме того, в это время доступны цветы", - считает историк.

Впрочем, использование цветов в свадебных церемониях известно еще с очень древних времен, так как люди верили в их символическое значение.

Розы уже в XV веке были символом красоты и любви, а цветут они только летом.

Что касается немытости - это тоже спорный вопрос. "Были люди, которые мылись действительно регулярно. Уже в IX веке было известно придуманное галлами мыло, которым мылись еще до Христа", - рассказала Мелисса Снейл.

Короче говоря, у средневековых людей была возможность помыться и даже делать это с мылом. Поэтому вероятность того, что средневековая невеста шла к алтарю, месяц не мывшись и скрывая запах за цветами, ничтожна. Кто же хотел бы так делать, зная, что впереди первая брачная ночь!

Кстати, свадебное платье часто не было белым, как в наши дни, - именно синий цвет, красители которого стоили дороже всего, символизировал процветание и власть. Быть одетой в синее являлось мечтой каждой невесты.

А вот традиция свадебного торта пришла из Средневековья. Современные многоэтажные свадебные торты на самом деле - из средних веков.

Каждый гость приносил маленькие пирожные, которые ставили одно на другое. После этого предстояла задача - жених должен был поцеловать невесту, перегнувшись через них и не повалив.

Древней традицией является и обмен кольцами. Обычно богачи обменивались кольцами, а самые бедные люди делили пополам копейку, отдавая одну часть невесте, а вторую - жениху. Эта традиция стала в своем роде предшественником современного раздела имущества или брачного договора.

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