Фото ⟩ Фотограф сделал в лесу Гаркалне уникальные снимки очень необычной "семьи"

Латвийский фотограф природы Виктор Иванов недавно на своей странице в Facebook поделился кадрами необычной дружбы из лесов Гаркалне. Маленькая садовая горихвостка взяла на себя воспитание и кормит куда большего по размеру кукушенка.
Фотограф написал под фотографиями, что искал по лесу сизоворонят, одного он нашел, а второго - только слышал.
"Но при моем приближении тот замолчал. А так как расцветка оперения еще блеклая, то в темном дождливом лесу найти его почти не реально. И вдруг где-то рядом - "пи-и, пи-и, пи-и!" До чего же знакомый звук! Пошел на него. Точно он!!! Кукушонок так жалобно пищал, что мне самому захотелось его накормить. :) Но на счастье подлетел папаша и что-то зелёное положил ему в голову", - написал Виктор Иванов.
Он также рассказал, что за семейкой ему пришлось изрядно побегать по густому молодому лесу, распугивая уставших грибников.
- Ты чего, мил человек, с медведем-то по базару ходишь, народ пугаешь? - А я, бабушка, ищу того гада, который год назад...Posted by Victor Ivanov Wildlife Photography on Friday, July 24, 2020
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