Фото ⟩ Фотограф сделал в лесу Гаркалне уникальные снимки очень необычной "семьи"

"Но при моем приближении тот замолчал. А так как расцветка оперения еще блеклая, то в темном дождливом лесу найти его почти не реально. И вдруг где-то рядом - "пи-и, пи-и, пи-и!" До чего же знакомый звук! Пошел на него. Точно он!!! Кукушонок так жалобно пищал, что мне самому захотелось его накормить. :) Но на счастье подлетел папаша и что-то зелёное положил ему в голову", - написал Виктор Иванов.