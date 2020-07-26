Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске. Он сделал это практически ночью и пообещал Шнурова

Как пишет "Медуза", Дегтярев около получаса отвечал на вопросы жителей на площади Ленина в центре Хабаровска.

В частности, для решения проблем края и совместного обсуждения он предложил создать народный совет.

Кроме того, он пообещал продолжить общаться с гражданами и пригласить ради этого в край лидера популярной группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Также он призвал прекратить акции протеста.

"И вас призываю: надо закончить это. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. […] Москва вас услышала, она все прекрасно видит, страна за всем наблюдает. Я вас буду призывать к тому, чтобы несогласованные митинги во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились. Это моя позиция, другой быть не может", - заявил он.

Встреча закончилась аплодисментами горожан.

После встречи с и. о. губернатора произошла драка с участием одного из протестующих и мужчиной, которого он назвал "провокатором": тот якобы угрожал ег одетям, так как хотел задать вопрос Дегтяреву. Зачинщика драки задержали полицейские.

При этом местные жители считают, что на встрече присутствовали подставные лица, которые и задавали вопросы вместо горожан и журналистов.

Так, ведущий трансляции на канале RusNews на YouTube обратил внимание на группу мужчин в медицинских масках, которые не походили на обычных участников акции, сообщает Русская служба BBC.

"Реально вот это все - это не протестующие, вот те, кто особенно в намордниках. Почему такое большое количество, я не понимаю. Почему они не расходятся, не понимаю. Это все не просто так", - сказал он за несколько минут до выхода врио губернатора.

Галерея: Протесты в Хабаровске

Напомним, митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже более двух недель. Жители требуют открытого суда над обвиняемым в организации убийств Фургалом в Хабаровске. Самые многочисленные митинги проходят по субботам.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере. 16 июля Следственный комитет заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к двум убийствам и покушению.