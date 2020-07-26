Эпидемиологи о введении более строгих ограничений: в данный момент нет

Специалисты отмечают, что ситуация с распространением коронавируса в Латвии сейчас одна из лучших в мире, однако каждый сам должен быть осторожен, как выбирая места для путешествия и в случае необходимости самоизолируясь после возвращения, так и принимая гостей из-за границы.

Напомним, в субботу были констатированы 13 новых случаев Covid-19. Пятеро заболевших - гастарбайтеры из Узбекистана, которые приехали в Латвию в конце недели.

По словам специалистов, приезд гастарбайтеров происходит под четким согласованием с госструктурами. Правила предусматривают, что вне рабочего времени им нужно соблюдать самоизоляцию, и ответственность за это несет работодатель.

"Они могут приехать, работать по определенным правилам, исполнять рабочие обязанности. Нельзя перемещаться общественным транспортом. Работодатели довольно отзывчивы и в целях осторожности проводят исследование этих людей. В данный момент гастарбайтеры в изоляции. Риска для остального общества нет.

В течение последних недель почти во всех случаях, зарегистрированных в Латвии, люди заразились за границей",

- указал эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Кроме того, большая часть заболеваний связана со странами, которые наш SPKC включил в так называемые желтый и красный списки. Включенные в них страны эпидемиологи не рекомендуют посещать или делать это с особой осторожностью и самоизолироваться на 14 дней после возвращения.

Перевощиков пояснил, что, несмотря на внезапный рост числа случаев заболевания, ограничительные мероприятия пока что усиливать нужды нет, так как эпидемиологи могут расследовать распространение вируса.

"Все зависит от того, как долго мы сможем ограничивать ситуацию такими обычными мероприятиями.

Наибольшее значение имеют поведение и понимание людей", - отметил Перевощиков.

Отметим, что в Евросоюзе за неделю число заболевших выросло на 32%. Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразило тревогу в связи с приростом случаев нового коронавируса на континенте, указав, что в случае необходимости стоит ввести более строгие ограничения.

"Во-первых, нам нужно посмотреть, что происходит вокруг, так как мы очень зависим от распространения, которое происходит в мире и отдельно - в Евросоюзе, когда границы совсем открыты. (...) В большей части стран наблюдается прирост числа заболевших. В общем контексте Латвии выглядит достаточно хорошо - по-прежнему с очень низкой заболеваемостью. У нас прирост совсем небольшой, всего 6%.

Латвия - по-прежнему одна из самых безопасных стран в Евросоюзе и может быть в масштабе всего мира.

Усилять что-то необходимости нет", - считает Перевощиков.

Напомним, из одного случая с пятью заболевшими гастарбайтерами из Узбекистана не нужно делать выводов о тенденции, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Так она ответила на вопрос, не следует ли запретить приезд в Латвию гастарбайтерам из третьих стран.

Министр пояснила, что ограничения на въезд гастарбайтеров существовали в период чрезвычайного положения, которое сейчас отменено. Приезд работников из третьих стран согласуется с Латвийским агентством инвестиций и развития.

По словам Винькеле, осторожность должна быть одинаковой как при приезде в Латвию иностранных граждан, так и при возвращении латвийцев из-за границы.

Отвечая на вопрос о большом количестве заболевших в субботу, министр сказала, что большая часть случаев заражения отслежена. Продолжается эпидемиологическое расследование только по одному из 3 случаев.