Covid-19 у узбекских гастарбайтеров обнаружили в Риге

Как сообщает агентство LETA, шесть из 13 зарегистрированных в субботу случаев констатированы в Риге. В данный момент в столице 87 зараженных Covid-19.

В свою очередь в Гулбенском крае число заболевших выросло до восьми. Таким образом, Гулбенский край стал вторым по числу зараженных самоуправлением после Риги.

Впервые Covid-19 был обнаружен в Вилякском крае. Там число зараженных не превышает пяти.

Заболевшие в Гулбене и Виляке не связаны с заболеванием жителей Узбекистана.

Четверо из 13 заболевших - в возрастной группе от 40 до 49 человек, по двое - от 10 до 19 лет, от 60 до 69 лет и выше 70 лет. В свою очередь по одному заболевшему в возрастной группе от 20 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 50 до 59 лет.

Напомним, за прошедшие сутки сделано 1345 тестов на Covid-19, выявлено 13 новых случаев заболевания.

По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 191 070 тестов, выявлено 1219 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.

За последние сутки не было госпитализированных с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.