Вс, 26.07.2020
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Баскетбольный турнир "Балтийский путь": сборная Латвии проиграла всем

Капитан сборной Латвии Каспар Берзиньш

ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу в воскресенье на турнире "Балтийский пусть" в честь столетия эстонского баскетбола уступила хозяевам эстонцам и заняла третье место в конкуренции трех команд.

Латвия на арене Saku Suurhall в Таллинне уступила Эстонии со счётом 67:84 (9:24, 21:12, 18:24, 19:24).

Сборная Латвии ни разу не вела в счёте, а самого крупного разрыва (64:84) команды достигли за 28 секунд до конца игры.

Эстония в овертайме первого матча таллиннского турнира со счётом 92:85 обыграла Литву, в свою очередь в субботу литовцы со счётом 82:59 обыграли Латвию.

Стоит отметить, что восемь латвийских игроков провели первые матчи в составе сборной.

Таким образом, для латышей серия неудач продолжается уже шесть матчей.

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