Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года

Василиса Володина - одна из самых известных астрологов в России - рассказала, какой будет неделя, связывающая июль и август, для представителей каждого знака Зодиака. Ее рекомендации помогут всем преодолетьлюбые трудности.
Какой бы положительной или отрицательной ни была сила звезд, важно помнить о том, что только мы сами в ответе за свое настоящее и будущее. Очень важно полагаться на себя, особенно сейчас - в не самый простой период.
Овен
Неделя подойдет для духовных поисков и практик. В этот период не нужно стесняться просить у Вселенной то, чего желает сердце. Главное, чтобы это не вредило окружающим, тогда звезды и планеты помогут этого достичь или укажут к этому путь.
В любви Овнов ожидает довольно нервная неделя, так как возможны небольшие конфликты. Лучше не приносить домой рабочие проблемы.
Что касается работы и бизнеса, то тут важно сохранять субординацию, идти вперед и не нарушать ранее принятых правил, не идти против закона и моральных принципов.
Телец
Этим людям стролог советует внимательнее относиться к собственному здоровью и самочувствию. Очень важно сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Также звезды предостерегают Тельцов от лихачества на дорогах, нарушения правил. Даже в роли пешехода стоит смотреть в оба. Нужно больше времени проводить в поисках безопасного пути, следить за окружением.
В работе и бизнесе Тельцам повезет в новых делах. Можно браться за сложные проекты и продвигать новые идеи. На этой неделе звезды хотят видеть сильных и спокойных Тельцов.
Близнецы
Амурная сфера для Близнецов станет самой актуальной на этой неделе. Особенно это касается периода с 31 июля по 2 августа. Вторая половина недели идеально подойдет для поиска любви или для совместных дел со своей половинкой. Нужна романтика, смена обстановки, так что пришло время позабыть о работе и неурядицах.
Полезно будет поработать над своим стилем - обновить гардероб, сделать новую прическу. На этой неделе нужно одеваться ярко и броско,
чтобы привлекать к себе больше внимания противоположного пола. Также полезно будет делать сюрпризы близким, преподносить внеплановые подарки.
Рак
У Раков начинается довольно спокойный период. Возможен недостаток везения, особенно в начале недели. Астролог отмечает, что резких перепадов настроения не ожидается, а в работе и делах важно лишь внимательнее относиться к мелочам.
Это не лучшее время для финансовых трат, а вот для спокойного досуга с семьей период идеален. Нужно больше общаться с родителями, детьми, своей половинкой.
Можно навещать дальних родственников. Полезно заниматься творчеством и поисками новых увлечений. Возможно, звезды заставят Раков столкнуться с некоторыми дилеммами.
Лев
Львам стоит как можно меньше общаться с ревнивцами. Особенно осторожными звезды рекомендуют быть тем, кто находится в поисках своей половинки. Отношения с таким человеком могут стать большой проблемой, хотя сначала так не покажется. Сделать правильный выбор можно только с помощью логики и мудрости.
В финансовой сфере лучше полагаться на здравый смысл, а не на интуицию.
Любые препятствия благоприятнее преодолевать привычными методами, поскольку нестандартные поступки грозят фиаско.
В конце недели вероятны негативные мысли и переживания. Справиться с ними можно, сменив обстановку.
Дева
На этой неделе звезды требуют от Дев развития личности. Это прекрасное время для получения знаний, обмена опытом, чтения книг и просмотра научных передач. Необходимо проявлять независимость, самодостаточность. Стоит более внимательно относиться к мелочам.
Девы обладают тонкой чувствительностью к чужим эмоциям. Это поможет им узнать, кто притворяется и недоговаривает, а кому можно верить.
Это время подходит для поиска друзей и завершения изживших себя отношений. Нужно полагаться на самих себя, ценить собственное мнение и делать самостоятельные выводы.
Весы
Весам придется ограничить себя в покупках и не вкладывать деньги в то, что не внушает доверия. Финансовую активность лучше приостановить.
На работе и в бизнесе астролог советует активнее трудиться, решать больше проблем и брать на себя ответственность.
В противном случае коллеги и партнеры могут задуматься о завершении сотрудничества.
Во второй половине недели велика вероятность встретить интересных людей. Сила позитивного мышления поможет произвести впечатление на новых и старых знакомых. Она же привлечет удачу в делах. Это идеальное время для повышенной активности во всех сферах. Выбить Весов из равновесия будет очень трудно.
Скорпион
На этой неделе будет много нервных периодов, когда захочется все бросить и сбежать, но в таких ситуациях лучше не спешить с выводами. Нужно дать себе остыть и только потом принимать решения.
В отношениях каждый будет преследовать только свои цели. Это значит, что Скорпионам не стоит искать компромиссы.
Любые споры и конфликты лучше обходить стороной и просто откладывать их. К концу недели энергетика звезд выровняется, станет проще находить решения таких проблем.
Стрелец
На этой неделе без особых проблем можно изменить судьбу и очистить карму. Для этого придется совершать больше добрых поступков и помогать окружающим. Также полезно восстановить уверенность в себе и оптимизм. Будущее подвластно только позитивным и сильным людям, которых не сломить неурядицами.
Не стоит тратить деньги впустую - важно позаботиться о сохранении средств.
На этой неделе можно открывать счет в банке, также успешными будут командировки, смена обстановки. На выходных лучше отправиться на природу.
Можно заняться спортом или йогой, начать цикл физических упражнений. Это хорошо скажется на удаче и самочувствии.
Козерог
У Козерогов ожидается энергетический спад. Этим людям стоит задуматься над тем, как быстрее восстанавливать энергетику и силы. Для этого нужно больше отдыхать и меньше переутомляться. Также полезными станут водные процедуры, хобби и увлечения, прогулки на свежем воздухе, знакомства с людьми, в том числе в социальных сетях.
Возможны неполадки с автомобилем: он может подвести в самый неподходящий момент. Именно поэтому желательно совершать дальние поездки на другом транспорте, а лучше вообще пока отложить их.
В конце недели возможны финансовые потери. Не стоит носить с собой крупные суммы денег, совершать эмоциональные покупки - есть риск потратить деньги зря.
Водолей
Первые два дня недели отметятся отрицательной энергетикой звезд и планет. Это будет очень важное, хоть и непростое время. Придется принимать много серьезных решений и сталкиваться с немотивированной агрессией. Не стоит резко изменять направление своего движения - бросать работу, разрывать отношения.
Для одиноких Водолеев их положение будет поводом сосредоточиться на работе и новых начинаниях.
Астролог рекомендует обходить стороной провокаторов и воспринимать критику в свой адрес с нейтральной доброжелательностью.
Нужно больше времени уделять мелочам и проявлять как можно больше внимательности.
Рыбы
Рыбам на этой неделе необходимо понять, чего они хотят от жизни. Это очень важное и непростое время, когда может произойти много судьбоносных событий. В первой половине недели стоит посвятить пару вечеров семье, родителям или детям. Можно заняться домашними делами и уборкой.
На выходных можно отправиться в поездку с любимым человеком или с друзьями. 1 и 2 августа не стоит проводить в одиночестве.
В конце июля следует уделить более пристальное внимание своему здоровью. Нужно следить за рационом. На этой неделе может наладиться финансовое положение Рыб. При поступлении средств нужно раздать долги.
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