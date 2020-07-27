Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года

Любые препятствия благоприятнее преодолевать привычными методами, поскольку нестандартные поступки грозят фиаско.

В конце недели вероятны негативные мысли и переживания. Справиться с ними можно, сменив обстановку.

Дева

На этой неделе звезды требуют от Дев развития личности. Это прекрасное время для получения знаний, обмена опытом, чтения книг и просмотра научных передач. Необходимо проявлять независимость, самодостаточность. Стоит более внимательно относиться к мелочам.

Девы обладают тонкой чувствительностью к чужим эмоциям. Это поможет им узнать, кто притворяется и недоговаривает, а кому можно верить.

Это время подходит для поиска друзей и завершения изживших себя отношений. Нужно полагаться на самих себя, ценить собственное мнение и делать самостоятельные выводы.

Весы

Весам придется ограничить себя в покупках и не вкладывать деньги в то, что не внушает доверия. Финансовую активность лучше приостановить.

На работе и в бизнесе астролог советует активнее трудиться, решать больше проблем и брать на себя ответственность.

В противном случае коллеги и партнеры могут задуматься о завершении сотрудничества.

Во второй половине недели велика вероятность встретить интересных людей. Сила позитивного мышления поможет произвести впечатление на новых и старых знакомых. Она же привлечет удачу в делах. Это идеальное время для повышенной активности во всех сферах. Выбить Весов из равновесия будет очень трудно.

Скорпион

На этой неделе будет много нервных периодов, когда захочется все бросить и сбежать, но в таких ситуациях лучше не спешить с выводами. Нужно дать себе остыть и только потом принимать решения.

В отношениях каждый будет преследовать только свои цели. Это значит, что Скорпионам не стоит искать компромиссы.

Любые споры и конфликты лучше обходить стороной и просто откладывать их. К концу недели энергетика звезд выровняется, станет проще находить решения таких проблем.

Стрелец

На этой неделе без особых проблем можно изменить судьбу и очистить карму. Для этого придется совершать больше добрых поступков и помогать окружающим. Также полезно восстановить уверенность в себе и оптимизм. Будущее подвластно только позитивным и сильным людям, которых не сломить неурядицами.

Не стоит тратить деньги впустую - важно позаботиться о сохранении средств.

На этой неделе можно открывать счет в банке, также успешными будут командировки, смена обстановки. На выходных лучше отправиться на природу.

Можно заняться спортом или йогой, начать цикл физических упражнений. Это хорошо скажется на удаче и самочувствии.

Козерог

У Козерогов ожидается энергетический спад. Этим людям стоит задуматься над тем, как быстрее восстанавливать энергетику и силы. Для этого нужно больше отдыхать и меньше переутомляться. Также полезными станут водные процедуры, хобби и увлечения, прогулки на свежем воздухе, знакомства с людьми, в том числе в социальных сетях.

Возможны неполадки с автомобилем: он может подвести в самый неподходящий момент. Именно поэтому желательно совершать дальние поездки на другом транспорте, а лучше вообще пока отложить их.

В конце недели возможны финансовые потери. Не стоит носить с собой крупные суммы денег, совершать эмоциональные покупки - есть риск потратить деньги зря.

Водолей

Первые два дня недели отметятся отрицательной энергетикой звезд и планет. Это будет очень важное, хоть и непростое время. Придется принимать много серьезных решений и сталкиваться с немотивированной агрессией. Не стоит резко изменять направление своего движения - бросать работу, разрывать отношения.

Для одиноких Водолеев их положение будет поводом сосредоточиться на работе и новых начинаниях.

Астролог рекомендует обходить стороной провокаторов и воспринимать критику в свой адрес с нейтральной доброжелательностью.

Нужно больше времени уделять мелочам и проявлять как можно больше внимательности.

Рыбы

Рыбам на этой неделе необходимо понять, чего они хотят от жизни. Это очень важное и непростое время, когда может произойти много судьбоносных событий. В первой половине недели стоит посвятить пару вечеров семье, родителям или детям. Можно заняться домашними делами и уборкой.

На выходных можно отправиться в поездку с любимым человеком или с друзьями. 1 и 2 августа не стоит проводить в одиночестве.

В конце июля следует уделить более пристальное внимание своему здоровью. Нужно следить за рационом. На этой неделе может наладиться финансовое положение Рыб. При поступлении средств нужно раздать долги.