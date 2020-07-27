Фото, видео ⟩ Редкая комета Neowise в небе над Эстонией

Фотографии читателя Алексея Лебедева были сделаны прошлой субботой, ночью. По словам Лебеда, это время он выбрал потому, что, по его данным, тогда комета должна была быть максимально яркой.

Видео: Комета Neowise

"Фотографии сделал зеркальной камерой Pentax K-r, объектив 55-300 мм. Хотел увидеть комету невооруженным глазом, но поскольку белые ночи еще не кончились, увидеть ее не удалось", - сказал он и добавил, что бинокля у него не было.

Галерея: Комета Neowise

"Чтобы фотографировать на камеру, мне пришлось подождать до двух часов ночи, пока небо не стало достаточно темным, а затем я делал много разных снимков почти до половины четвертого", - сказал Лебедев. Он отметил, что интересуется астрономией, а в свободное время также пытался фотографировать другие природные явления: северное сияние, серебристые облака и прочее.