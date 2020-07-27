В Латвии за сутки не выявили ни одного нового случая Covid-19

За прошедшие сутки сделан 801 тест на Covid-19, не выявлено ни одного нового случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 191 871 тестов, выявлено 1219 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.
За последние сутки пациенты с Covid-19 госпитализированы не были. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести. Всего из стационаров выписаны 190 пациентов.
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